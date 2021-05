Vụ 2 mẹ con nằm trên đường tàu ở Nghệ An: Người mẹ bị khởi tố

Chiều 17/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội "giết người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của cháu Ngô Thị Phương T. (7 tuổi, học lớp 1, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào sáng ngày 8/5, anh Vũ Văn Hải điều khiển tàu hàng mang số hiệu AH2 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi tàu đến địa phận xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An), phát hiện phía trước khoảng 200m có 2 người nằm dọc đường tàu, nên phanh khẩn cấp.

Khi tàu dừng hẳn, anh Hải xuống kiểm tra thì thấy người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ bỏ chạy ra hướng cánh đồng. Sau đó, anh Hải điều khiển đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Sau đó, người dân tiếp cận hiện trường, phát hiện người phụ nữ này để con gái lại trong bụi cây ven đường tàu rồi bỏ đi. Người dân đã đuổi theo giữ lại, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ lập tức đến hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, bé gái 7 tuổi sau đó được xác định là cháu Ngô Thị Phương T., con gái của Soa, đã tử vong. Người dân và cơ quan chức năng phát hiện trên yên xe máy của người mẹ này đi có nhiều vết máu.

Khi kiểm tra thi thể cháu bé, phát hiện trên tay trái có một vết cắt sâu. Ngoài ra không có vết bầm tím, dấu vết lạ thường nào khác.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên cho biết, ở địa phương, 2 vợ chồng Đỗ Thị Soa và anh N.Đ.N. có cuộc sống bình thường, chưa xảy ra điều tiếng gì.

Hàng ngày, vợ chồng Soa đi làm công ty, kinh tế gia đình khá giả. Vợ chồng đã có 2 đứa con, trong đó cô con gái đầu 7 tuổi và cậu con trai út hơn 2 tuổi.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, anh N. bị trầm cảm, lâu nay đi viện chữa nhiều lần nhưng chưa khỏi. Còn Soa thời gian này cũng có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa 2 vợ chồng Soa và anh N. có xảy ra mâu thuẫn bột phát. Sáng sớm ngày 8/5, Soa lấy xe máy chở con gái 7 tuổi đi ra khỏi nhà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.