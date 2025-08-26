Vụ án bắn chết người ở Quảng Trị: Đã xác định được đối tượng gây án

Chiều 26/8, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắn người khiến nạn nhân tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, UBND xã Hướng Hiệp đã thăm hỏi, động viên gia đình.

2 đối tượng Hồ Ngọc V và Hồ Quang Đ liên quan đến vụ án bắn chết người ở Quảng Trị. Ảnh: N.V

Trước đó, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, khoảng 21h30 ngày 25/8, Hồ Văn Triều (23 tuổi, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi từ Cam Lộ về nhà thì đến ngã ba giao nhau giữa đường Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà.

Tại đây, Triều gặp 4 đối tượng không rõ lai lịch điều khiển 2 xe mô tô đang đứng bên đường. Thấy vậy, Hồ Văn Triều dừng xe tiến đến hỏi chuyện, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Một trong bốn thanh niên lạ mặt này đã sử dụng súng bắn vào vùng bụng của Hồ Văn Triều rồi bỏ chạy về hướng Cam Lộ.

Sau đó, Hồ Văn Triều được người dân đưa đến trung tâm y tế Krông Klang, rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do vết thương nặng, Triều đã tử vong vào sáng nay (26/8).

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các lực lượng liên quan đã phối hợp điều tra, truy xét được 4 đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hồ Ngọc V (SN 2007, trú bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người đã dùng súng bắn Hồ Văn Triều. Hiện nay, cơ quan điều tra đang làm việc với Hồ Quang Đ (SN 2008, cùng trú bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và 2 đối tượng liên quan khác để làm rõ vụ án.

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp cho biết, Hồ Văn Triều có vợ và con nhỏ khoảng 2 tuổi, gia đình khó khăn.