Doanh thu “khủng” hơn 834 tỷ đồng, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hường, trú tại phường Láng, để điều tra về hành vi trốn thuế. Cùng lúc, công an cũng triệu tập 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo cho Hường.

Theo công an, Hường chuyên kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội song có dấu hiệu trốn thuế. Từ năm 2020 đến nay, Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...

Công an đọc lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hường. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phần lớn các sản phẩm được Hường bán thông qua tài khoản Fanpage và hội nhóm trên Facebook có tên Hycloset – New things by hy. Bước đầu, công an xác định hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu lên tới hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền hơn 12,5 tỷ đồng.

Khi khám xét chỗ ở của Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng hôm 9/7, cảnh sát thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng. Phần lớn số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Tội trốn thuế hàng chục tỉ đồng có thể bị xử lý ra sao?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, bán hàng online là hoạt động nghề nghiệp mới, thậm chí còn có thể coi là “hot” trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Trước đây, phần lớn những người bán hàng online là cá nhân, thiếu hiểu biết pháp luật nên không tuân thủ quy định về quản lý thuế. Đến nay, khi cơ quan chức năng kiểm tra, đã phát hiện không ít trường hợp vi phạm thuế; điều đáng tiếc là có những trường hợp nghiêm trọng đến mức bị xử lý hình sự.

Theo quy định của pháp luật, hành vi không kê khai, không nộp hoặc nộp không đầy đủ thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu gây thiệt hại cho Nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Điều 200 quy định: người nào trốn thuế với số tiền từ 100 đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã từng bị kết án về tội này mà còn vi phạm… sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Nếu phạm tội trốn thuế với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, mức hình phạt sẽ là phạt tiền từ 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm (khoản 3).

Hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong vụ việc này, Nguyễn Thị Thu Hường đang bị cáo buộc trốn thuế hơn 12 tỷ đồng. Trường hợp bị chứng minh có tội, tùy tính chất, mức độ vi phạm, Hường có thể đối mặt với khung hình phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự như đã nêu.

Theo ông Cường, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa để xác định cụ thể hành vi vi phạm; đồng thời xem xét có hành vi vi phạm pháp luật khác hay không để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá hoàn cảnh, bối cảnh kinh doanh ở Việt Nam trong những năm qua; xem xét yếu tố nhận thức của bị can và trách nhiệm quản lý Nhà nước, từ đó đánh giá khách quan toàn diện vụ án.

Thực tế, đã có không ít trường hợp người bán hàng online bị xử lý hình sự do vi phạm kéo dài nhiều năm mà không bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo và xử lý. Điều này cho thấy công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh online còn chưa chặt chẽ, là yếu tố góp phần dẫn đến hành vi vi phạm xảy ra và kéo dài.

Do đó, ngoài việc xem xét xử lý nghiêm, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm về kinh tế. Trong đó, quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về thuế cho người kinh doanh.

Song song, cần tăng cường quản lý, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật.