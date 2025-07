Nguyễn Thị Hồng Bích là bị can ra tay sát hại những người thân ruột thịt trong gia đình bằng chất độc xyanua ở Đồng Nai. Ảnh: CACC

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Quá trình đầu độc 4 người thân trong gia đình

Kết luận điều tra cho thấy, Bích đã thực hiện 4 vụ đầu độc bằng nhiều cách để tránh bị phát hiện cụ thể: Vụ cháu N.H.B.T vào ngày 22/6/2024: Khoảng 13h30, Bích thấy cháu T (con anh trai) đang học bài. Bích nói với cháu rằng cháu bị mụn và cô sẽ mua thuốc "mát gan giải độc" giúp. Sau khi mua thuốc từ tiệm, Bích về nhà, khóa cửa phòng ngủ.

Đối tượng lấy xyanua từ một chai nhựa màu trắng cất giấu trước đó tại nghĩa trang giáo xứ. Bích đổ hết thuốc bên trong hai viên con nhộng mua ở tiệm ra, sau đó cho xyanua vào hai vỏ viên thuốc rỗng rồi nối lại như hình dạng ban đầu.

Bích đưa hai viên thuốc chứa chất này cho cháu T uống, kèm lời nói "ngày trước cô cũng uống thuốc viên nhộng như thế này mà cô hết mụn". Cháu T gục ngã sau khi uống và được đưa đi cấp cứu, nhưng cơ thể bị tổn thương 23%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thực nghiệm hiện trường giai đoạn phát hiện Bích đầu độc người thân bằng xyanua. Ảnh: CA

Vụ anh N.T.T.T (chồng Bích, qua đời ngày 18/10/2023): Anh T thường dùng thuốc điều trị đau bao tử, huyết áp, bệnh gút, Bích đã lợi dụng điều này, khi không có ai, Bích lấy một viên thuốc con nhộng của chồng, đổ thuốc ra và cho xyanua vào thay thế.

Cô đặt lại viên thuốc vào bịch thuốc của anh T. Anh T uống thuốc và bắt đầu có triệu chứng tê tay chân, huyết áp tăng, sau đó liên tục phải vào bệnh viện và qua đời.

Vụ cháu N.K.D (7 tuổi, qua đời ngày 2/1/2024): Mâu thuẫn với em gái ruột (mẹ cháu D) đã khiến Bích có ý định trả thù. Kết luận điều tra cho biết, khi gia đình đang cầu nguyện, Bích thấy cháu D đứng soi gương trong nhà tắm.

Nữ quái này lấy xyanua từ chai nhựa cất giấu, đổ vào một ly nhựa dùng để đánh răng, sau đó lấy chai nước khoáng Aquafina đã uống dở hòa một ít nước vào ly chứa xyanua rồi đưa cho cháu D uống. Ngay sau khi uống, cháu D ngã bất tỉnh. Bích nhanh chóng rửa sạch chiếc ly và hô hoán để tránh bị nghi ngờ.

Vụ cháu N.H.N (qua đời ngày 26/5/2024): Theo kết luận, mâu thuẫn với chị dâu (mẹ cháu N) đã thúc đẩy Bích ra tay. Bích thấy cháu N đang chơi game trong phòng thờ. Khi không có ai ở đó, Bích lấy xyanua, cho một lượng vào nắp chai aquafina. Sau đó Bích hòa nước từ chai Aquafina vào nắp chai chứa chất độc. Đối tượng đưa nắp chai chứa dung dịch này cho cháu N uống, dù cháu nói "sao đắng thế cô". Sau khi uống, cháu N cảm thấy không khỏe, nôn mửa và ngã quỵ.

Sau mỗi vụ việc, Bích nhanh chóng xóa dấu vết, rửa sạch dụng cụ chứa chất độc và rời khỏi hiện trường để tránh bị nghi vấn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ dữ liệu camera, lời khai nhận của Bích và việc thực nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để kết luận về hành vi của Bích.

Camera ghi lại từng “bước đi” của Bích

Kết luận cũng nêu rõ, vào ngày 22/6/2024 (ngày cháu N.H.B.T bị đầu độc), các điều tra viên đã trích xuất dữ liệu camera có âm thanh tại quầy thuốc tây Lan Anh. Hình ảnh từ camera cho thấy Nguyễn Thị Hồng Bích điều khiển xe đạp điện màu đỏ, mặc áo xám, quần kem, đội mũ vải.

Bích đến mua thuốc đau chân và yêu cầu bán loại thuốc có viên con nhộng, chi tiết này phù hợp với cách Bích đã dùng xyanua. Sau khi mua thuốc, Bích nhanh chóng rời đi.

Dữ liệu từ camera tại chính căn nhà nơi Bích sống cũng ghi lại diễn biến sau đó. Camera cho thấy Bích điều khiển xe đạp điện về nhà, dựng xe phía trước. Sau khi nói chuyện với con gái (cháu K.N), Bích di chuyển về phía phòng mình.

Camera ghi lại hình ảnh Bích vào phòng khách, rồi đi ra đóng cửa chính, sau đó thay áo khoác và lên xe máy chở con gái rời khỏi nhà. Hành động này của Bích được xác định là nhằm tạo bằng chứng Bích không có mặt, để người nhà không nghi ngờ khi cháu T bị đầu độc.

Chỉ ít phút sau khi Bích rời đi, camera ghi lại cảnh chị Nhiễu (mẹ cháu T) vào nhà, mở cửa và phát hiện cháu T bất tỉnh. Chị Nhiễu hô hoán, sau đó anh Thân (bố cháu T) cùng người thân đưa cháu đi cấp cứu. Camera xác nhận rằng, trong khoảng thời gian Bích rời nhà, không có bất kỳ ai khác vào khu vực phòng khách cho đến khi chị Nhiễu phát hiện cháu T.

Cơ quan điều tra kết luận, những hình ảnh chi tiết từ camera đã tái hiện khách quan từng hành vi của Bích, từ việc mua thuốc, di chuyển về nhà, cho đến khoảnh khắc cô ta rời đi và cháu T ngã gục. Các bằng chứng thu được từ camera hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của Bích.

Cơ quan điều tra nhận định: “Đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, hành vi phạm tội có kế hoạch, có sự chuẩn bị và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất của bị can Bích không còn khả năng cải tạo. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng cần loại bỏ bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc”.