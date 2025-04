Vụ đường dây sản xuất sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng: Hiệp hội sữa Việt Nam gửi công văn tới 4 bộ

Sáng ngày 15/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam, cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường phòng chống hàng giả là sản phẩm sữa.

Trong công văn nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dưới danh nghĩa sản phẩm sữa đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và tinh vi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp, cũng như niềm tin vào thị trường sữa nội địa.

Kho chứa các hộp sữa bột giả của nhóm đối tượng. Ảnh: VTV

Theo đó, các sản phẩm sữa giả, sữa kém chất lượng hầu hết tập trung vào nhóm sản phẩm dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền... Đồng thời, thường bị lợi dụng tiêu thụ thông qua kênh phân phối trực tuyến như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream,... và được quảng cáo như "thần dược", gây khó khăn cho việc kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng.

Hiệp hội sữa Việt Nam cảm ơn Bộ Công an thời gian qua đã điều tra, khởi tố, xử lý nhiều vụ sản xuất hàng giả là sữa. Đặc biệt, gần đây vừa khởi tố 2 doanh nghiệp sản xuất sữa giả có quy mô lớn tại Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma với 573 sản phẩm, giá trị hàng hóa lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Công văn Hiệp hội sữa Việt Nam đề nghị tăng cường phòng chống sữa giả. Ảnh: chụp màn hình

Theo hiệp hội, hai doanh nghiệp nêu trên không phải là thành viên của Hiệp hội sữa Việt Nam. Việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng sữa giả có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh nền...

Ông Trung cũng nhấn mạnh, sữa giả không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, gây nên tình trạng trầm trọng về sức khỏe đối với người có bệnh nền.

“Sữa giả không đảm bảo chất lượng, có thể chứa các thành phần độc hại, gây nên ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính, giảm khả năng hấp thụ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, khiến người tiêu dùng đối mặt với các vấn đề sức khỏe dài hạn", ông Trung nêu.

Nhiều diễn viên, nghệ sĩ trong việc quảng cáo sữa giả. Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam cho hay, việc sản xuất kinh doanh sữa giả làm mất niềm tin của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất sữa chân chính, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp ngành sữa làm ăn chân chính, giúp ngành sữa Việt Nam phát triển bền vững, Hiệp hội sữa Việt Nam mong Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, điều tra, phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất - buôn bán sữa giả, sữa kém chất lượng trên toàn quốc.

"Hiệp hội sữa Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của sữa giả”, nội dung công văn nêu.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood Group).



Vũ Mạnh Cường (SN 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood Group từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma).



Đặng Trung Kiên (SN 1988, cổ đông góp vốn, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group).



3 bị can trên cùng bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 193, Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.



Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Hồ Sỹ Ý (SN 1988, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group, điều hành nhà máy sản xuất), về tội Sản xuất, buồn bán hàng giả là thực phẩm quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.



Ba bị can khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1987, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group, Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024); Nguyễn Văn Tú (SN 1981 cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024); Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1970, Kế toán trường Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group).



Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group, bị khởi tố về tội Vi phạm định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cẩm đi khỏi nơi cư trú.



Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.



Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tải liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.



Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group còn để ngoài sổ sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.