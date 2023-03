Ngày 1/3, liên quan tài xế bị hai thanh niên hành hung, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, lái xe giường nằm của nhà xe Bình Minh Bus) cho biết: "Nữ hành khách cùng 2 thanh niên đánh tôi hôm trước đã trực tiếp đến xin lỗi rồi. Họ thấy sai, biết sửa và đến xin lỗi nên mình bỏ qua".

Hai thanh niên hành hung tài xế. Ảnh cắt từ clip

Anh Vũ cho hay, sự việc ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, công việc và tâm lý nữa, anh phải nghỉ 15 ngày để ổn định rồi mới đi làm lại. Phía nữ hành khách và hai thanh niên đã bồi thường 10 triệu đồng, gia đình cũng đã rút đơn bãi nại và đề nghị không khởi tố.

Theo trung tá Nguyễn Đức Phương -Trưởng Công an phường Phước Hải, tài xế Vũ rút đơn và đề nghị không khởi tố là do 2 người đánh cô gái liên quan trong sự việc đã nhận hành vi đó là sai, có thái độ cầu thị và xin lỗi anh này. Những người này đã bồi thường cho tài xế 500 nghìn đồng tiền phí thuốc và 9,5 triệu đồng tiền công tài xế nghỉ không đi làm được. Hiện công an phường đang xin ý kiến lãnh đạo TP, đề ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng trên.

Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết, sự việc ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của nhà xe, họ thấy sai thì sửa và biết xin lỗi thì bỏ qua mong rằng các hành khách còn lại không được tái diễn trường hợp tương tự.

Trước đó, vào khoảng 22h35 phút ngày 16/2, xe khởi hành từ TP.HCM đến Nha Trang. Khi đến đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột sẽ gây nguy hiểm, trái quy định.

Tài xế cũng tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Sau khoảng 30 phút đến trạm dừng thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh. Khi nữ hành khách xuống đường Tố Hữu (TP.Nha Trang) thì có những người mà nữ khách đã gọi trước đó lao lên đánh tài xế. Tài xế bị đánh xây xát, sưng đau vùng đầu, mặt và vai.