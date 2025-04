Vụ khai thác cát vượt ranh giới 1000m2 ở Thanh Chương (Nghệ An): Yêu cầu cắt giảm 2ha diện tích mỏ cát

Liên quan đến vụ việc người dân ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mang loa, trống ra bờ sông Lam để phản đối hoạt động khai thác cát. Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An chủ trì đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện người dân, chủ mỏ khoáng sản và các cơ quan chức năng đã thống nhất phương án cắt giảm diện tích khai thác nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông Lam.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thống nhất cắt giảm 2ha diện tích mỏ theo giấy phép. Đây là khu vực người dân xã Đồng Văn tập trung phản đối hoạt động khai thác cát.

Cụ thể, đoàn kiểm tra đã thống nhất phương án cắt giảm khoảng 2ha diện tích mỏ theo giấy phép số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018. Đây là khu vực mà người dân phản đối trong những ngày qua. Yêu cầu, Công ty cổ phần khai thác cát sạn và vận tải Thanh Chương (chủ mỏ) khắc phục khu vực bãi bồi với độ dốc hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Thanh Chương đối chiếu sản lượng khai thác của Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương từ ngày 1/1/2025 đến 31/3/2025 để tham mưu các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND xã Đồng Văn tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, tránh tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Qua kiểm tra, xác định Công ty cổ phần khoáng sản và vận tải Thanh Chương đã khai thác vượt phạm vi cấp phép hơn 1.000m2.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành cũng yêu cầu hoàn thiện bản đồ khu vực cắt giảm mỏ vào chiều 4/4, trên cơ sở ranh giới các bên đã thống nhất trong cuộc họp ngày 3/4. Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động khai thác cho đến khi hoàn tất việc điều chỉnh, xử lý sai phạm nếu có.

Trước đó, UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Qua kiểm tra, Công ty cổ phần khoáng sản và vận tải Thanh Chương khai thác vượt phạm vi cho phép hơn 1.000m2. Đây là diện tích nằm ngoài ranh giới được cấp phép.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, thời gian qua, nhiều người dân xã Đồng Văn tập trung bên bờ sông Lam để phản đối hoạt động khai thác cát sỏi của một doanh nghiệp. Người dân cho rằng hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp gây sạt lở, ảnh hưởng đất sản xuất, đời sống nhân dân.