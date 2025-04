Diễn biến mới nhất trong vụ chiếc xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy rụi, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Gò Vấp, TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự giữa nam ca sĩ và Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV).

Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tới đây.





Ảnh chụp chiếc xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: D.M

Vụ kiện xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh bắt nguồn từ tối ngày 15/2/2023, khi chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ bốc cháy tại bãi đậu xe của một khu chung cư ở TP.HCM, trong lúc anh đang đi biểu diễn xa. Lực lượng bảo vệ đã phải dùng xà beng cạy nắp capo để dập lửa do xe đã khóa cửa.

Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan công an vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận ban đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Dựa trên kết luận này, công ty bảo hiểm đã tiến hành bồi thường cho nam ca sĩ số tiền 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi phía MBV sau quá trình giám định riêng, lại đưa ra kết luận khác. Theo ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, hãng xe cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do "loài gặm nhấm" gây ra, dựa trên bằng chứng được cho là phân chuột và rác tồn đọng trong khoang máy.

Cho rằng kết luận của MBV là không thuyết phục và thiếu cơ sở, nhất là khi kết luận của cơ quan công an không hề đề cập đến yếu tố này, ca sĩ Duy Mạnh đã quyết định khởi kiện MBV ra tòa.

Trước khi ấn định ngày xét xử, TAND quận Gò Vấp đã triệu tập hai bên để tiến hành hòa giải vào khoảng vài tuần trước. Tuy nhiên, phiên hòa giải không thành do phía MBV vẫn giữ nguyên quan điểm về nguyên nhân vụ cháy là do chuột cắn. Do đó, thẩm phán đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai.

Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury được ca sĩ Duy Mạnh mua vào khoảng cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Đây là phiên bản được lắp ráp trong nước, có giá niêm yết tại thời điểm đó là 4,969 tỷ đồng, với chi phí lăn bánh ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ V6 3.0L, công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Hiện tại, dòng S-Class S450 Luxury đã chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán cao hơn đáng kể.





Về ca sĩ Duy Mạnh, tên đầy đủ là Nguyễn Duy Mạnh, anh là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đặc biệt được yêu thích từ những năm đầu thập niên 2000. Duy Mạnh ghi dấu ấn với khán giả qua dòng nhạc pop ballad và khả năng tự sáng tác. Nhiều ca khúc do anh viết và thể hiện đã trở thành những bản hit đình đám, gắn liền với nhiều thế hệ người nghe như "Kiếp đỏ đen”, “Hãy về đây bên anh”, “Tình em là đại dương”, “Biết tìm đâu”.



Ngoài âm nhạc, Duy Mạnh còn được biết đến với tính cách thẳng thắn và thường có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội.