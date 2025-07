Ngày 25/7, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cháu Hoàng Nhật M. (10 tuổi) - một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105 xảy ra trên vịnh Hạ Long ngày 19/7.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc chia sẻ trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời động viên cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần và sức khỏe để tiếp tục học tập, trưởng thành.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (áo trắng, bên phải cạnh cháu bé) cùng tập thể lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu cháu Hoàng Nhật M. - một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch QN-7105. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định lực lượng Công an Quảng Ninh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn luôn đồng hành, sẻ chia với những số phận kém may mắn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu cháu đến khi trưởng thành.

Cháu M. hiện trú tại Hoàng Mai (Hà Nội), là học sinh Trường tiểu học Chu Văn An. Trong vụ tai nạn thảm khốc, cháu đã mất đi người thân ruột thịt và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều sang chấn tâm lý.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, M. đang được chăm sóc tại Khoa Sức khỏe vị thành niên.

Theo TS Tùng, cháu M. được chuyển đến bệnh viện trong chiều ngày 20/7. Là bệnh nhân trong hoàn cảnh đặc biệt, nên cháu đã được các bác sĩ, nhân viên y tế quan tâm đặc biệt.

"Về thể chất, sức khỏe của cháu M. đã ổn định, chỉ xây xát nhẹ bên ngoài. Nhưng điều khiến các y bác sĩ đặc biệt quan tâm là vấn đề tâm lý", TS Tùng thông tin.

Cháu M. được ủ ấm, đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ảnh: Cục CSGT

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, các y, bác sĩ luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc, điều trị tốt nhất cho M. Cháu M. hiện được bố trí nằm tại phòng điều trị có điều kiện tốt, thông thoáng, có sự chăm sóc sát sao từ đội ngũ y tế của bệnh viện và người thân của cháu.

Các suất ăn, đồ dùng cá nhân và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều được bệnh viện và những người hỗ trợ cung cấp đầy đủ. Các bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất để bé được yên tĩnh, thoải mái và tránh tối đa những xáo trộn từ bên ngoài.

TS Tùng cho hay, với tình hình sức khỏe của bé M., các bác sĩ đánh giá cháu có thể xuất viện nhưng cháu bé quá đơn độc khi gia đình không còn ai. Bệnh viện giữ cháu M. lại để hỗ trợ chăm sóc, ổn định tâm lý tốt nhất.