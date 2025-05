Sáng 30/4, liên đến đến vụ người đàn ông nổ súng bắn người rồi tự sát, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Tổ công tác Bộ Công an đã đến làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh, kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ xã Trà Côn, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) tử vong.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế (loại Rulo) bắn vào người anh N.V.B.T. sau đó tự sát. Ảnh chụp màn hình từ camera an ninh

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để đảm bảo tính khách quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thượng tá Nguyễn Hoàng Văn - nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn vừa có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh về một số nội dung liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4/9/2024 khiến N.N.B.T. (SN 2010, nữ sinh lớp 9; con ông Phúc) tử vong.



Trong một diễn biến khác, Cơ quan điều tra của Viện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã mời gia đình nữ sinh nói trên đến làm việc.



Như Dân Việt đã thông tin, sáng 28/4, tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn) xảy ra vụ nổ súng bắn người. Hình ảnh từ clip ghi lại cho thấy, ông Phúc nổ súng tự chế bắn vào đầu anh N.V.B.T (33 tuổi, người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm con ông Phúc tử vong) khiến nạn nhân gục ngã.

Gây án xong, ông Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54 hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m và bất ngờ dùng súng tự bắn vào đầu.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Vĩnh Xuân khẩn trương đến hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn và đối tượng đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng tự chế.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

Riêng ông Phúc được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đã tử vong vào tối 28/4.

Còn anh T. đã được bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn ra. Theo bệnh viện, bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định.