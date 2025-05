TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm trộm dùng dao đâm 1 công an trọng thương; con trai 17 tuổi nghi sát hại mẹ ruột

Nghi phạm trộm dùng dao đâm 1 công an trọng thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 28/4, trong quá trình tuần tra theo kế hoạch phòng chống tội phạm tại khu vực khu phố Hải Phong 1, huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đại úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Công an thị trấn Long Hải cùng 4 người trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phát hiện Tuấn có nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiếp cận.

Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, động viên đại úy Lê Văn Tuấn. Ảnh: CA

Bất ngờ, đối tượng Tuất dùng 1 con dao đâm 2 nhát vào bụng và tay của đại úy Lê Văn Tuấn khiến nạn nhân bị thương, được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ đâm công an xã bị thương nặng

Ngay lập tức, Tuất bị tổ tuần tra khống chế, đưa người cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuất đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Long Hải.

Để chuẩn bị cho việc trộm cắp tài sản, đối tượng mang theo rất nhiều dụng cụ, như kìm cộng lực, kéo, nhíp bằng kim loại, túi vải, cây lục giác bằng kim loại, găng tay, núm hít kính tự chế… và một con dao để sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Đại tá Vũ Như Hà – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của đại úy Lê Văn Tuấn cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện chế độ, chính sách phù hợp và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời tấm gương tận tâm với công việc của đại úy Lê Văn Tuấn.

Trong ngày 28/4, Đảng ủy, UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Đất cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên đại úy Lê Văn Tuấn.

Con trai 17 tuổi nghi sát hại mẹ ruột

Chiều 29/4, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận lực lượng công an đã bắt giữ một thanh niên 17 tuổi là nghi phạm sát hại mẹ ruột xảy ra trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.



Nghi phạm L.K.D. sát hại mẹ ruột bị lực lượng công an bắt giữ khi đang bỏ trốn. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/4, L.K.D. (sinh ngày 29/10/2008, ngụ thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) đã dùng vật sắc nhọn gây án khiến mẹ ruột tử vong.

Gây án xong, D. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Nguyệt Ấn đã tới hiện trường nắm bắt sự việc, đồng thời phối hợp với công an các xã lân cận tổ chức truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày 29/4, Công an xã Kiên Thọ đã bắt được L.K.D. khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Hiện, Công an xã Kiên Thọ đã bàn giao L.K.D. cho Công an xã Nguyệt Ấn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Con trai dưới 16 tuổi đi xe máy đâm chết người, bố bị khởi tố

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông H.V.T, sinh năm 1978; trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Nam Định cho biết, ông H.V.T bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì giao xe mô tô cho con trai điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện dẫn tới tại nạn giao thông khiến một người tử vong.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố ông H.V.T về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Ảnh: CANĐ

Về diễn biến vụ việc, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1/3/2025, sau một đêm thức chơi game, con trai ông H.V.T mới 15 tuổi 28 ngày điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave 110 phân khối chở bạn lưu thông trên đường liên trục xã Hải Trung để về nhà thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ đang dắt chó qua đường. Hậu quả, người phụ nữ bị hất văng, va đập phần đầu với nền đường và tử vong trước khi được đưa vào viện cấp cứu.

Dù biết con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật nhưng ông H.V.T vẫn giao xe máy cho con sử dụng, dẫn tới hậu quả đau lòng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, ông H.V.T đã bật khóc vì ân hận, hối tiếc và giằng xé về mất mát của gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, giao xe cho người chưa đủ tuổi, đủ điều kiện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật. Các gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục; không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi.

Khởi tố huấn luyện viên trưởng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền chế độ của vận động viên

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (sinh năm 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An) là Huấn luyện viên (HLV) trưởng Bộ môn đá cầu về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Tôn Quý Hòa, Huấn luyện viên tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chiếm đoạt các khoản tiền chế độ của vận động viên trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ, ngày 23/4, Ban chuyên án đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tôn Quý Hòa về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015); đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Tôn Quý Hòa, thu giữ một số tài liệu và nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Tôn Quý Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, chiếm đoạt các loại tiền chế độ của 3 vận động viên với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tôn Quý Hòa chiếm đoạt, trả lại tài sản cho các nạn nhân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm bán thuốc “sinh lý đàn ông” giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, theo khoản 3, Điều 194 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Đầu năm 2024, Chu Văn Diễn (SN 1996; địa chỉ: Phòng 2206, tòa B, chung cư Stellar Garden - số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thấy mặt hàng thuốc nam Kháu Vài Lèng và Đại Tràng HG của Hợp tác xã dược liệu nam dược Mạc Minh (địa chỉ: Thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bán chạy trên các trang mạng xã hội Facebook đã bảo vợ là Trần Thị Phương Thảo liên hệ với Nguyễn Đắc Dũng (SN 1981; địa chỉ: xóm Cột Bài, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để đặt sản xuất thuốc Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG giả.

Một số đối tượng trong vụ án. Nguồn: CAND



Sau đó, Chu Văn Diễn cùng Trần Ích Nam đã tải các đường link video Facebook đăng tải nội dung quảng cáo thuốc nam Kháu Vài Lèng trên mạng xã hội của Hợp tác xã nam dược Mạc Minh và chỉ đạo các nhân viên gồm: Hà Quang Đạt (SN 1977, địa chỉ: Số 1B ngách 20/16 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 12, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Kim Chung (SN 1996; địa chỉ: Thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1999; địa chỉ: Khu Vu Tử, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), Lò Ngọc Minh Quang (SN 1998; địa chỉ: TDP Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Vũ Đức Yên (SN 2000; địa chỉ: Thôn Đông Hành Quần, xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định) cắt ghép video, chỉnh sửa thông tin, thay các số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã nam dược Mạc Minh bằng các số điện thoại 0932243866, 0844268333, 0969296357 của Diễn rồi đăng bài quảng cáo trên các trang Facebook: “Kháu Vài Lèng”; “Kháu Vài Lèng - Bài thuốc người ngủ củ thức”; “Kháu Vài Lèng - Đặc trị sinh lý nam giới”, “Điều trị sinh lý - Kháu Vài Lèng”, “Kháu Vài Lèng chính hãng”, “Kháu Vài Lèng - Chính hãng”, “Hợp tác xã nam dược Mạc Minh” do Diễn mua và giao cho các cá nhân trên quản lý, sử dụng.

Chỉ trong vòng nửa năm, Chu Văn Diễn và đồng phạm đã bán được số lượng lớn thuốc nam Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG giả cho rất nhiều cá nhân tại 245 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 58 tỉnh, thành phố, trị giá thuốc chữa bệnh giả bán ra thị trường hơn 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng (Chu Văn Diễn, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Đắc Dũng: về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả; Trần Ích Nam, Hà Quang Đạt, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Kim Chung, Vũ Đức Yên, Lò Ngọc Minh Quang: về hành vi giúp sức cho Chu Văn Văn buôn bán thuốc chữa bệnh giả) theo khoản 3, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật và đảm bảo công tác khắc phục hậu quả cho người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị công dân (người bị hại) đã mua thuốc Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG của Chu Văn Diễn và đồng phạm nêu trên, vui lòng liên hệ với điều tra viên Tạ Biên Cương (số điện thoại: 0986.603.818) hoặc đồng chí Cấn Xuân Dũng (số điện thoại: 0975.483.999) để bảo vệ quyền lợi.

Thông tin từ người thân người đàn ông nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long

Trưa 29/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, vợ của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; người nổ súng bắn anh N.V.B.T. rồi tự sát) cho biết, đang tổ chức đám tang cho chồng mình.

Theo vợ ông Phúc, phía công an có yêu cầu khám nghiệm tử thi, tuy nhiên, gia đình không đồng ý bởi đã biết rõ nguyên nhân tử vong.

Phía gia đình ông Phúc cũng cho biết, đã cử người đại diện đi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái ông Phúc qua đời hồi tháng 9/2024. Nguyên nhân ông Phúc gây ra vụ nổ súng là do chuyện con gái của ông tử vong trong vụ tai nạn giao thông mà cơ quan chức năng không khởi tố vụ án, nên người đàn ông này quẫn trí. Trước khi gây ra vụ nổ súng, ông Phúc cũng không có tâm sự gì với gia đình. Do đó, không thể ngăn cản.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh chụp màn hình từ camera an ninh

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 28/4, anh N.V.B.T. (33 tuổi, quê xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn thì bị ông Phúc dùng súng tự chế (loại Rulo) bắn 1 phát vào đầu.

Sau khi dùng súng bắn anh T., ông Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54, hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m thì bất ngờ dùng súng tự bắn vào đầu.

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long

Anh T. và ông Phúc đều đã được ngành chức năng địa phương đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ. Sau đó, ông Phúc được người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng không qua khỏi.

Về phía người bị bắn là anh N.V.B.T. (33 tuổi, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại một bệnh viện tại TP.Cần Thơ.

Theo thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, hơn nửa năm trước, ngày 4/9/2024, con gái của ông Phúc (nữ sinh lớp 9) đi xe đạp điện trên đường thì va chạm với xe tải do anh T. điều khiển, dẫn đến tử vong.

Sau tai nạn, cơ quan điều tra xác định, tài xế khi lái xe tải đến ấp Vĩnh Lợi thấy phía trước có một ôtô bán tải đang đậu sát lề đường nên bật đèn xin đường để vượt qua. Lúc này, bên phần đường ngược lại, con gái của Phúc và một nữ sinh cùng 14 tuổi đang chạy hai xe đạp điện.

Do phát hiện xe tải nên nữ sinh dừng lại đột ngột. Con của Phúc chạy phía sau không kịp xử lý đã tông trúng xe của bạn, ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho rằng, con gái của Phúc điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước dẫn đến vụ tai nạn.

Về phía tài xế xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua người nữ sinh dẫn đến tử vong.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và nơi đây không khởi tố vụ án.