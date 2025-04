Liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen tại khu vực hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều, xảy chiều 3/1, trong cuộc họp báo quý 1 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức (chiều 11/4), Đại tá Vũ Thanh Thức - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời báo chí về vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen. Ảnh: H.X

Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cũng cho biết, về tội làm nhục người khác, phía công an đang tiếp tục điều tra, khi có kết quả cụ thể, công an sẽ thông tin đến báo đài.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 0h30 tối 1/1, chị N. (30 tuổi, nhân viên ngân hàng ở TP.Cần Thơ) sau khi dự tiệc tất niên của cơ quan, bắt taxi về nhà ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Tới nơi, chị N. phát hiện bỏ quên chìa khóa nhà, ô tô ở cơ quan nên gọi điện thoại nhờ anh N.M.Tr. (làm chung ngân hàng) lấy giúp.

Anh Tr. mang chìa khóa qua đưa cho chị này tại gần đường Trần Phú. Lúc này, chị N. nhờ anh Tr. đưa qua bờ hồ Huỳnh Cương lấy đồ đạc cá nhân.

N. - nhân viên của một ngân hàng chi nhánh tại TP.Cần Thơ bị hành hung, lột quần áo giữa đám đông. Ảnh cắt từ clip

Khi đến đường Huỳnh Cương, chị N. bước xuống ô tô và bị T.(vợ anh Tr.) cầm mũ bảo đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích. Vợ anh Tr. cũng xé áo, quần của nữ nhân viên ngân hàng.

Sau đó, Q. (em gái của Tr.) cũng dùng nón bảo hiểm đánh chị N. Tại thời điểm đó, một số người tụ tập xem, sử dụng điện thoại quay clip, chụp ảnh, phát tán lên mạng xã hội.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà T. và Q. thừa nhận hành vi phạm pháp. Cả hai thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa Tr. và N.

Khi phát hiện ông Tr. đi chung với chị N., bà T. "ghen tuông, tức giận, nóng vội, la lên những thông tin không đúng sự thật để mọi người xung quanh nghe, đồng tình đứng về phía mình".

Bà T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đồng ý bồi thường tiền chi phí nằm viện, thuốc điều trị và các khoản chi phí khác theo yêu cầu của chị N.