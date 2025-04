Ăn dầu ăn, mì chính, muối giả ảnh hưởng gì tới sức khoẻ?



Tối 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Người này bị tạm giữ để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp, thu thập chứng cứ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đây là công ty mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa đột kích khám xét, phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính (bột ngọt), 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Cùng với đó là gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, sang chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Các sản phẩm đều do công ty tự công bố. Nhưng kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn.

Xưởng sản xuất mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, việc làm giả các thực phẩm tiêu dùng hàng ngày là một gian dối không thể chấp nhận được. Các mặt hàng được làm giả như dầu ăn, bột canh, hạt nêm ít nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân ở những mức độ nhất định.

Theo ông Thịnh, hiện nay, việc làm hàng giả không chỉ nhỏ lẻ mà thường theo quy mô lớn hàng trăm tấn và được vận chuyển đi khắp nơi. Đây là một việc gây nguy hại tới sức khoẻ, gây mất lòng tin của người tiêu dùng.

“Theo tôi, cơ quan chức năng cần công bố các sản phẩm có những chất gì. Điều lo ngại nhất là các đối tượng có thể sử dụng chất tạo ngọt cho mì chính, hạt nêm không có trong danh mục chất phụ gia được Bộ Y tế cho phép. Người tiêu dùng ăn phải hàng giả có thể bị dị ứng, choáng váng, nhức đầu,... về lâu dài dẫn đến suy gan, thận, ngộ độc nhưng chưa có biểu hiện cấp tính nên khó nhận biết”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Cách nhận biết dầu ăn, mì chính, muối giả

Đối với dầu ăn, ông Thịnh cho biết, sản phẩm kém chất lượng thường là dầu ăn tái chế. Người dùng dầu ăn tái chế chiên rán gặp nhiều nguy hiểm với sức khỏe, có thể gây ung thư.

Những loại dầu này được thu gom từ các nhà hàng với số lượng lớn và tái chế bán ra thị trường. Loại này được sử dụng và trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ biến tính sản sinh ra transfat - một chất có hại cho sức khỏe, aldehyde, fatty acid oxide...

Cơ quan Công an thu giữ hàng trăm tấn bột canh, hạt nêm, dầu ăn, mì chính… giả. Ảnh: Bộ Công an

Để nhận biết bột ngọt, hạt nêm giả, ông Thịnh cho biết rất khó. Trong một số trường hợp, có thể nhìn quy cách đóng gói như hàng chính hãng có các mép dập đều nhau, mềm, mịn. Hạt mì chính giả thường có cánh sắc, không vuông thành. Hạt nêm giả hay nhái tên các thương hiệu nổi tiếng hoặc bán theo cân, không in hoặc có in ngày tháng sản xuất nhưng không rõ nét, khó đọc.

Cách nhận biết dầu ăn giả dễ hơn, người nấu có thể ngửi dầu có mùi khét. Khi mua đồ chiên rán có mùi khét, bạn không nên ăn. Các bà nội trợ có thể thử bằng cách lấy ít dầu ăn và nước cho vào nồi đun sôi. Khi nước bốc hơi có mùi khét là dầu kém chất lượng. Các loại thức ăn vỉa hè, chợ dân sinh, hàng quán cũng có nguy cơ sử dụng các loại dầu giả để đảm bảo lợi nhuận của người bán.

Để chọn gia vị nấu ăn an toàn, Phó giáo sư Thịnh khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn hàng từ những nhà sản xuất uy tín, có nhãn mác đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng và thành phần phụ gia. Đối với thực phẩm nhập khẩu, nhãn phụ bằng tiếng Việt là bắt buộc để đảm bảo an toàn.



Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 27/4 cho biết, đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ đề nghị rà soát, thu hồi sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Cùng đó, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể không sử dụng sản phẩm mỳ chính giả của của công ty TNHH Famimoto Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trước đó, theo thông tin trong phóng sự phát sóng trong chương trình thời sự VTV1 lúc 19h ngày 27/4 của Đài Truyền hình Việt Nam, trong hơn 4 năm qua, Công ty Famimoto đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 625 tấn hàng giả (dầu ăn, bột nêm, bột canh). Thị trường tiêu thụ ở Hà Nội và hơn 10 tỉnh phía Bắc.



"Đầu bảng vẫn là thị trường Hà Nội. Dễ bán nhất vẫn là hệ thống bếp ăn tập thể. Chúng tôi đã nghĩ vấn đề là khi xây dựng hệ thống thị trường bếp ăn công nghiệp, sau đó dần dần mới mở rộng thị trường bán lẻ cho người tiêu dùng", Nguyễn Văn Hưng khai nhận.



Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu Nguyễn Văn Hưng khai nhận mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh (địa chỉ ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) sau đó sang chia, đóng gói cho vào hai loại bao bì mang nhãn hiệu "Bột ngọt Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore" và "Bột ngọt Famimoto - nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, công nghệ Nhật Bản".



Với mặt hàng dầu ăn, sau khi mua về, Công ty Famimoto tiến hành sang chiết, rót vào chai thành hai loại là "Dầu ăn thượng hạng Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore" và "Dầu thực vật Fami Gold - sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore".



Về nguyên liệu để sản xuất "Bột canh cao cấp Hà Nội" và "Hạt nêm Bếp Hồng Việt", Công ty Famimoto mua nguyên liệu từ nhiều đơn vị khác nhau, sau đó phối trộn với tỉ lệ nhất định, thực hiện một số công đoạn như tạo hạt, sấy khô… rồi đóng trong các túi ni lông với quy cách 400g/túi đối với bột canh và 5kg/túi đối với hạt nêm.



Theo cơ quan công an, tất cả các sản phẩm trên, Công ty Famimoto tiến hành tự công bố sản phẩm.



Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty Famimoto đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.