Vụ tai nạn xe khách chở 36 người lao xuống vực đèo Bảo Lộc: Trách nhiệm pháp lý của tài xế như thế nào?

Xe khách chở 36 người lao xuống vực sâu 20m, một hành khách tử vong

Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 30/3, xe khách 45 chỗ mang biển số 50H-323…, do tài xế N.V.L (44 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi đến Km 102+100 đèo Bảo Lộc (thuộc thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), xe khách bất ngờ va chạm với phần đuôi xe tải mang biển số 60H-153…, do anh N.T.H (48 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 20m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 36 hành khách.



Hiện trường vụ xe khách chở 36 người lao xuống vực sâu đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: TL

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng quân đội và công an các địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Nhiều bác sĩ và nhân viên y tế cũng kịp thời có mặt để sơ cứu các nạn nhân.

Sau gần hai tiếng (từ 18h đến 20h), lực lượng cứu hộ đã giải cứu 35 người ra khỏi vực an toàn. Ba người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, trong khi những người còn lại chỉ bị xây xát và được sơ cứu tại chỗ.

Đến khoảng 20h, nạn nhân cuối cùng, chị N.T.N.T (SN 1999, trú tại Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), đã được xác định tử vong và đưa lên khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, xe khách gặp nạn chở cán bộ và nhân viên một công ty ở Bình Phước đang trên đường đến Đà Lạt tham gia giải marathon. Trên xe có 6-7 trẻ em, còn lại là người lớn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là tài xế không làm chủ được tốc độ và khai rằng xe không thể phanh trước khi va chạm.



Trách nhiệm pháp lý của tài xế xe khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra để làm rõ xem tài xế xe khách có lỗi hay không và xem xét trách nhiệm pháp lý.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến việc va chạm vào đuôi xe tải, gây ra tai nạn. Nếu nguyên nhân tai nạn do lỗi chủ quan, chẳng hạn như thiếu chú ý quan sát hoặc do ngủ gật, tài xế có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu tai nạn là do lỗi kỹ thuật hoặc nguyên nhân bất khả kháng, thì trách nhiệm hình sự sẽ không được áp dụng.

Ông Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm phương tiện và giám định kỹ thuật để xác định các thông số có đảm bảo an toàn hay không. Theo bước đầu, chiếc xe vẫn còn đăng kiểm hợp lệ, và tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng chất cấm.

Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn cần phải được làm rõ. Nếu tai nạn là do người lái xe vi phạm quy định về quan sát, không làm chủ tốc độ, hoặc không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định: Người tham gia giao thông mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho người khác, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu gây ra thiệt hại như: làm chết người, gây thương tích từ 61% trở lên cho một người, hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tai nạn xảy ra không phải do lỗi của tài xế, mà là do lỗi kỹ thuật hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác, vụ án sẽ không bị khởi tố hình sự.

Tuy nhiên, dù không có lỗi của tài xế, chủ phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Theo quy định của pháp luật, chủ phương tiện phải bồi thường toàn bộ chi phí cứu chữa, công chăm sóc, chi phí mai táng, và các tổn thất tinh thần đối với thân nhân của nạn nhân tử vong.

Ngoài ra, thiệt hại tài sản của hành khách cũng sẽ được thỏa thuận và bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.