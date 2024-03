Diễn biến mới vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung va chạm giao thông ở Trần Cung, Hà Nội

Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với lái xe L.H.T (SN: 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp: lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trong vụ va chạm giao thông ở phố Trần Cung vào tối 5/3. Ảnh: CAHN

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cũng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và hành vi vi phạm của chị L.H.T trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Trần Cung vào tối ngày 5/3/2024 để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.Hà Nội, trước đó khoảng 23 giờ ngày 5/3/2024, chị L.H.T điều khiển xe ô tô BKS 30H-11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng.

Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 01 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã đến hiện trường giải quyết.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, chị L.H.T có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l, người điều khiển xe máy là anh N.V.A (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn, cả 2 đều âm tính với chất ma túy.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa tin chị L.H.T tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an. Công an TP.Hà Nội khẳng định, đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực; lực lượng chức năng đã xác định chị L.H.T không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.