Vụ nữ tài xế say xỉn gây tai nạn ở đường Trần Cung: Công an bác tin tài xế là cháu Bộ trưởng Công an bác tin nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung là cháu Bộ trưởng

Công an khẳng định nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, xảy ra va chạm với xe máy ở đường Trần Cung, Hà Nội, tối 5/3, không có quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.