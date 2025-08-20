Vụ Vạn Thịnh Phát: Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 3 cho các trái chủ





Bị cáo cựu Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X.H

Ngày 20/8, Cục THADS TP.HCM vừa thông tin về việc đã tổ chức chi tiền đợt 3 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo phán quyết của tòa án.

Theo Cục THADS TP.HCM, đây là một phần trong quá trình thi hành bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nhận chuyển nhượng các mã trái phiếu cụ thể.

Theo quá trình thi hành án đã diễn ra qua nhiều giai đoạn: Đợt 1, Cục THADS TP.HCM đã thanh toán tổng cộng hơn 7.464 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) thu giữ 1.461 tỷ đồng, còn lại 6.002 tỷ đồng do Cục THADS TP.HCM trực tiếp thu được.

Ngày 25/6 và 15/7, Cục đã chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỷ đồng, mỗi người nhận theo tỷ lệ 24,81%.

Đợt 2, ngày 17/7, Cục tiếp tục thanh toán 696 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ (đã có hồ sơ được phê duyệt) theo tỷ lệ 2,4553%. Ngày 15/8, Cục cũng thực hiện chi trả bổ sung cho các trường hợp cung cấp thông tin mới.

Đợt 3, sau khi xử lý thêm tài sản và thu được hơn 376 tỷ đồng, Cục THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 3 vào ngày 20/8. Lần này, 42.141 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền thi hành án còn lại của họ.

Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, Cục THADS TP.HCM đã gửi tiết kiệm số tiền tương ứng để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Cũng theo Cục THADS TP.HCM, trong lần thanh toán đợt 3, Cục tạm thời chưa thu phí thi hành án. Quyết định này được đưa ra sau khi nhận được nhiều đơn đề nghị xem xét miễn thu phí từ các trái chủ.

Cục THADS TP.HCM cho biết đã báo cáo và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên về vấn đề này, và sẽ thông tin lại khi có kết quả.

Hiện, Cục THADS TP.HCM đang tích cực xác minh, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Đồng thời, Cục cũng tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án. Cục THADS TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo ngay khi có kết quả xử lý tài sản và tiền được chuyển về.