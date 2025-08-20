Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Giáp Đông – Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng nhiều “nhà thuốc gia truyền” hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, UBND xã đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Công văn được gửi tới Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế xã, Công an xã, Trạm Y tế xã cùng các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Văn hóa – Xã hội đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở hành nghề dược tư nhân có dấu hiệu vi phạm theo thông tin Báo điện tử Dân Việt cung cấp.

Tổ công tác Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Vì kiểm tra, xác minh một cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Ảnh: UBND xã Ba Vì cung cấp.

Qua kiểm tra tại thời điểm rà soát, các hộ treo biển hiệu “nhà thuốc đông y gia truyền” không xuất trình được sổ khám chữa bệnh, sổ theo dõi bệnh nhân; thực tế cũng không có bệnh nhân đến khám chữa tại cơ sở.

Xác minh cho thấy, các hộ chủ yếu sản xuất cao dân gian, không tổ chức khám chữa bệnh tại gia đình mà chỉ bốc thuốc cho người thân và một số người dân trong xã, không kê đơn cho khách hàng. Tuy nhiên, các sản phẩm này lại được quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook) với nhiều nội dung liên quan đến thuốc. Hình ảnh trong quảng cáo đúng như phản ánh của Báo Dân Việt, song số điện thoại và một số chi tiết không thuộc về các hộ dân tại địa phương.

Tổ rà soát đã yêu cầu các hộ nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập. Các cơ sở tuyệt đối không được khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh hay quảng cáo thuốc và các sản phẩm liên quan khi chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời, UBND xã cũng yêu cầu các hộ bổ sung một số giấy tờ còn thiếu để đảm bảo đúng quy định.

Ông Nguyễn Giáp Đông – Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết: “Ngoài các cá nhân lương y tự xưng như Báo Dân Việt phản ánh, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Với trường hợp không có giấy phép hành nghề, yêu cầu khẩn trương tháo dỡ biển hiệu "nhà thuốc gia truyền" và dừng ngay việc quảng cáo trên mạng xã hội trái quy định.

Theo ông Đông, nguyên nhân của tình trạng trên một phần do xã có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, bà con từ lâu quen chữa bệnh bằng kinh nghiệm dân gian, truyền miệng trong cộng đồng. UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tự ý hành nghề, quảng cáo trên mạng xã hội hay treo biển hiệu khi chưa được cấp phép.

Trước đó, loạt phóng sự điều tra “Lời gian dối dưới chân núi Tản: Bí mật đằng sau quảng cáo ‘ba đời’ chữa bệnh…” của Báo Dân Việt đã chỉ ra chiêu trò của một số đối tượng tại xã Ba Vì lợi dụng danh nghĩa “gia truyền” để thổi phồng công dụng, lừa dối người bệnh.

Trên mạng xã hội, các lời rao "lương y ba đời”, "mười ba đời”, "chữa dứt điểm ung thư, tiểu đường, xương khớp"… vẫn xuất hiện tràn lan, làm xói mòn niềm tin vào y học cổ truyền. Nhiều tài khoản Facebook như “Lương y Bàn Thị Bình – Đông y gia truyền”, “Nhà thuốc Triệu Thị Lan”, “Lương y Triệu Thị Mẫn” gắn địa chỉ tại Ba Vì… công khai đăng tải hình ảnh, câu chuyện bệnh nhân “thoát chết kỳ diệu”, tự nhận khỏi ung thư phổi, ung thư gan, tiểu đường hay bệnh xương khớp mãn tính.