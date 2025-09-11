Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai chia sẻ, Bản Liền vốn là một xã còn nghèo của huyện Bắc Hà trước đây, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội chậm phát triển.

Bản Liền là một xã nghèo xây dựng nông thôn mới

Các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục hay an ninh chính trị, trật tự an toàn ở Bản Liền ổn định, tuy nhiên mức độ tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ còn tương đối hạn chế. Các hạng mục cơ bản như điện, đường, trường, trạm còn thiếu và chưa đến được tất cả các thôn, bản.

Đường đi từ trung tâm xã Bản Liền tới nhà dân còn tương đối khó khăn. Ảnh: Lan Phương.

Thực tế cho thấy, ở thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nhà vệ sinh diễn ra phổ biến. Không chỉ vậy, nhiều tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số như chăn nuôi gia súc thả rông, canh tác manh mún vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và vệ sinh môi trường.

Trong bối cảnh ấy, việc triển khai Chương trình Nông thôn mới được xem công việc quan trọng nhằm thay đổi toàn diện diện mạo xã Bản Liền. Sau hơn mười năm xây dựng nông thôn mới, xã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng được thể hiện ở nhiều hạng mục khác nhau.

Cụ thể, theo ông Trịnh Quang Hưng, hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện rõ rệt, với 100% đường trục xã, liên thôn được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Điện lưới quốc gia đã về tới tất cả các thôn, bản, nâng tỷ lệ hộ có điện lên 100%.

Trong lĩnh vực giáo dục, 3/4 trường học của xã đã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. Đời sống văn hóa tinh thần cũng có nhiều khởi sắc khi 86% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Cơ sở vật chất tại trường học ở xã Bản Liền đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Lan Phương.

Về kinh tế, Bản Liền đã hình thành vùng chè hữu cơ với diện tích 1.171 ha, dự kiến thiết kế vùng quế hữu cơ hơn 1.000 ha, phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa, gà thả vườn và bước đầu hình thành các mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền Trịnh Quang Hưng cho rằng, những kết quả này cho thấy xã đã đi được một chặng đường dài trong xây dựng Nông thôn mới, nhưng đến nay vẫn mới dừng ở mức nền tảng, chưa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Bởi, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, con đường đi đến mục tiêu Nông thôn mới nâng cao của Bản Liền vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, thiên tai là một trong những khó khăn lớn nhất mà xã phải đối mặt, điển hình là cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 đã gây ra thiệt hại nặng nề, làm sạt lở nhiều điểm, hư hỏng 58 nhà dân, chia cắt các tuyến đường huyết mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống.

Sau một năm khắc phục, nhiều hạng mục hạ tầng vẫn chưa thể hoàn thiện, trở thành rào cản cho việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chương trình Nông thôn mới.



Ngoài ra, nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, trong khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã hiện vẫn ở mức 30,13%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn mới đạt 28,8 triệu đồng/người/năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Người dân xã Bản Liền thu hoạch chè Shan tuyết. Ảnh: Lan Phương.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất hay áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

“Thay đổi được nhận thức của bà con nhân dân, thay đổi những tập tục đã ăn sâu bám rễ nhiều năm chính là khó khăn và trở ngại lớn nhất”, ông Trịnh Quang Hưng nhấn mạnh và cho biết, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng về tư duy, cách nghĩ của từng cán bộ, người dân.

Nông thôn mới thêm mới sau sáp nhập, hợp nhất

Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền Trịnh Quang Hưng còn cho biết, một dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương là việc xã chính thức sáp nhập, hợp nhất với xã Nậm Khánh từ ngày 1/7/2025, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Trịnh Quang Hưng khẳng định, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là là một chủ trương lớn, hoàn toàn đúng đắn bởi việc sáp nhập này không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển, quy hoạch vùng sản xuất nông – lâm nghiệp tập trung, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP như quế hữu cơ, chè Shan tuyết, mà còn góp phần tinh gọn bộ máy, giảm bớt các thủ tục hành chính trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Sau sáp nhập, hợp nhất, xã Bản Liền có điều kiện kế thừa, nâng cấp những tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được trong hơn một thập kỷ qua, tránh chồng chéo và lãng phí, đồng thời khuyến khích người dân hiến đất, góp công, tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể. Chính quyền xã xác định mọi hoạt động phải gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, trong đó vai trò chủ thể của người dân được đề cao.

Nhiều gia đình tại xã Bản Liền đã triển khai kinh doanh mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: Lan Phương.

Ông Hưng cho biết, Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu, còn nhân dân là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp công sức, đất đai, trí tuệ và tinh thần để xây dựng quê hương.

Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…cũng được huy động làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa phong trào xây dựng Nông thôn mới đến từng thôn bản.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, xã Bản Liền xác định phát triển du lịch cộng đồng sẽ là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy giảm nghèo bền vững và hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.



Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn thúc đẩy người dân chỉnh trang nhà ở, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng phụ trợ như đường vào bản, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng.

Khi khách du lịch đến trải nghiệm các hoạt động như làm ruộng, hái chè, làm bánh cùng người dân, bản sắc văn hóa địa phương cũng được gìn giữ và phát huy, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền Trịnh Quang Hưng khẳng định, du lịch cộng đồng chính là “trục liên kết” nhiều tiêu chí Nông thôn mới, từ thu nhập, cảnh quan, môi trường đến văn hóa và đời sống tinh thần, góp phần quan trọng giúp xã sớm hoàn thành mục tiêu Nông thôn mới nâng cao.