

PV Dân Việt đã có trao đổi với bà Nguyễn Văn Hạnh Thục – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM xung quanh việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thời gian qua.

Thưa bà, kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm từ đầu năm tới nay được không?

- Kết quả, 7 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tiếp nhận 79.402 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 11.435 hồ sơ (giảm 12,59%) so với cùng kỳ năm 2024 (90.837 hồ sơ), trình Sở ký ban hành 78.383 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và 301.600 lượt người thông báo tình trạng việc làm hàng tháng. Trong đó, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công là 43.500/79.402 hồ sơ chiếm tỷ lệ 54,78%, tiếp nhận trực tiếp là 35.902/79.402 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 45,22%.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: HT

Bên cạnh hoạt động chi trả TCTN, việc tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp được thực hiện ra sao? Có thuận lợi, khó khăn gì không thưa bà?

- Trong 7 tháng đầu năm, trung tâm đã tổ chức được 51 phiên giao dịch việc làm. Tư vấn việc làm cho 150.253 lượt người. Trung tâm cũng phối hợp với các công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm tiếp nhận 835 doanh nghiệp thông báo lao động với 192.709 lao động đang làm việc theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH, nay là Bộ Nội vụ, thực hiện thống kê nhu cầu người tìm việc – việc tìm người trên cổng thông tin việc làm TP.HCM theo tiêu chí 27 ngành nghề cụ thể.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: TTCC

Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận 3.265 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam (lao động chất lượng cao) vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động người nước ngoài theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ với 14.121 vị trí tuyển dụng, trong đó có 1.244 vị trí với chức danh công việc là quản lý, chuyên gia, lao động chuyên môn kỹ thuật còn trong thời hạn tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài (15 ngày kể từ ngày đăng tuyển trên trang Web của Trung tâm), mức lương trung bình là 64 triệu đồng/tháng.

Qua theo dõi, trong 7 tháng đầu năm có 2.800 lượt lao động Việt Nam tương tác ứng tuyển, nhưng chưa có người trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng thuộc hàng quản lý, chuyên gia này.



Các báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ lao động thất nghiệp đang nhận TCTN đi học nghề tại trung tâm đã bắt đầu nhích dần. Bà có thể phân tích một chút về nguyên nhân?

- Từ đầu năm tới nay, trung tâm đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tham mưu trình lãnh đạo ký ban hành 1.133 quyết định hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (tính từ ngày 1/1/2025 - 31/7/2025).

Cập nhật thời gian đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào phần mềm học nghề để các điểm/chi nhánh tiếp nhận BHTN tư vấn cho người lao động.

Thực hiện giải quyết 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho người lao động trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM.

Đông đảo người lao động tham gia Ngày hội việc làm năm 2025. Ảnh: TTCC

Theo báo cáo chung của 3 trung tâm sau hợp nhất gửi về Sở nội vụ thì TP.HCM mới có 96.795 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 3.523 người có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 169 người. Tuy con số này chưa cao nhưng cho thấy, với nỗ lực trong tư vấn về chính sách đào tạo nghề cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian qua, góp phần giúp người lao động dần quan tâm hơn đến việc học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề để thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp, nâng cao giá trị nghề nghiệp của bản thân.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện chính sách BHTN, trung tâm có đề xuất, kiến nghị gì nhằm thực hiện tốt hơn chính sách BHTN trong thời gian tới không thưa bà?

- Thời gian tới trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công nhằm tạo thuận lợi cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi như nộp hồ sơ trực tiếp, hạn chế tập trung đông người.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ học nghề, tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của 3 trung tâm dịch vụ việc làm của TP.HCM nhằm tránh trường hợp người lao động bị mắc lừa vào các bẫy xin việc lừa đảo, trá hình; tiếp tục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội dò tìm trên phần mềm TST để hạn chế việc người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp người lao động hưởng không đúng quy định. Ngoài ra, chúng tôi kiến nghị nên bổ sung phần mềm dịch vụ công nhắc hẹn, thông báo để người lao động không bỏ lỡ lịch nộp hồ sơ vì quên. Hiện nay hệ thống trên dịch vụ công chưa có tính năng nhắc lịch thông báo qua tin nhắn điện thoại. Chúng tôi đang đề xuất tích hợp chức năng này để người lao động không mất quyền lợi chỉ vì quên lịch nộp hồ sơ hoặc khai báo tình trạng có việc làm.

Luật Việc làm năm 2025 mới ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, cùng thời điểm cả nước thực hiện việc sáp nhập các tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến việc giải quyết chính sách, chế độ cho người lao động phải thực hiện trên tinh thần linh hoạt, phù hợp và bắt nhịp chung, nên chúng tôi cũng mong sớm có các nghị định hướng dẫn cụ thể để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất được kết nối dữ liệu về dân cư, bảo hiểm xã hội và lao động… cần có sự liên thông, chia sẻ, giảm tải bớt áp lực khi thực hiện các thủ tục hành chính cho cán bộ và người dân.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

“Báo cáo về thị trường lao động trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất tương đối ổn định. TP.HCM sau hợp nhất ghi nhận có 96.795 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp(TCTN). Trong đó, nữ chiếm 53,3% trên tổng số người hưởng trợ cấp. So với cùng kỳ năm 2024, tình hình lao động hưởng TCTN giảm 20,65% (giảm 25.205 trường hợp).

Số trường hợp có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề là 3.523 người (so với cùng kỳ tăng 5%, tương ứng 169 người), cho thấy người lao động quan tâm hơn đến việc đào tạo nâng cao tay nghề để thích ứng với nhu cầu doanh nghiệp (DN) và nâng cao giá trị nghề nghiệp của bản thân”.



Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM



