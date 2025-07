Nhiều khu vực xã Lương Sơn ngập sâu đến 2m do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trước tình hình cấp bách, ngay trong đêm 23/7 và sáng nay, lực lượng Công an xã Lương Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Công an xã đã huy động 100% quân số, tổ chức thành lập 4 tổ công tác gồm 51 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phối hợp cùng chính quyền địa phương túc trực tại 12 điểm chốt xung yếu có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.

Trong thời gian ngắn, các tổ công tác đã kịp thời hỗ trợ, sơ tán an toàn 30 hộ dân cùng toàn bộ tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lượng lượng công an xã có mặt kịp tại điểm ngập sâu di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Không chỉ dừng lại ở việc sơ tán, lực lượng Công an còn tích cực phối hợp cung cấp vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần ổn định đời sống trước mắt trong khi chờ nước rút và khắc phục hậu quả thiên tai.

Song song với công tác cứu trợ, Công an xã Lương Sơn đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không di chuyển đến các khu vực nguy hiểm như đập tràn, đập xả lũ, nơi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tổ chức cảnh báo bằng loa phát thanh tại các khu dân cư.



Mưa lớn gây ngập, sạt đất ở xã Lương Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngoài ra, lực lượng Công an còn tích cực tham gia cùng người dân và các lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường.