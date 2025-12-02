Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Pháp luật
Thứ ba, ngày 02/12/2025 10:55 GMT+7

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Thứ ba, ngày 02/12/2025 10:55 GMT+7
Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.
Theo thông tin ban đầu, tối 1/12, chị T.T.D (trú phường Thống Nhất) - mẹ của nữ sinh Đ.T.N.T (lớp 7/1, Trường THCS Tôn Đức Thắng) đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh em T bị một nhóm bạn mặc đồng phục Trường THCS Tôn Đức Thắng bao vây, đánh hội đồng tại nhà thi đấu thể thao của trường vào ngày 28/11.

Theo nội dung của clip, em T bị một nữ sinh lao vào túm tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu. Một nữ sinh khác dùng chân đạp nhiều cái vào vùng hông và đầu khi em T bị quật ngã, không thể phản kháng.

Đáng chú ý, em T bị đánh ngay trong khuôn viên nhà trường. Một số học sinh chứng kiến không có hành động ngăn cản, mà có xu hướng cổ vũ cho hành vi bạo lực.

Tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin em T bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong trường. Ảnh chụp màn hình.

Chị D cho biết, em T đã nhiều lần bị bạn bè hành hung cả về thể chất lẫn tinh thần, sống trong sợ hãi, bất an nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trước sự việc, lãnh đạo UBND phường Thống Nhất đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng làm rõ. Khi có báo cáo kết quả, phường sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

