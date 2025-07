Chiều 12/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, trao đổi với các nhà thiết kế về các mẫu phác thảo tượng. Ảnh: N.M.

Công trình Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam được xây dựng trên diện tích đất 3.600m2 trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Khu biểu tượng bao gồm Phần xây dựng san, đắp nền; sân, đường giao thông; các bục đặt biểu tượng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ. Phần biểu tượng của một số nước, dạng nhóm tượng toàn thân, chiều cao khoảng 3m bao gồm cả đế, chất liệu bằng đồng đỏ; kích thước khối đế phù hợp với thiết kế và phương án bố trí biểu tượng.

Đến thời điểm này, công trình bắt đầu triển khai thi công theo phương án thiết kế. Về nội dung mỹ thuật, các chuyên gia điêu khắc hàng đầu trong nước đã nghiên cứu, chuẩn bị xong mẫu phác thảo tượng của các nước và đang lấy ý kiến của các nước về nội dung, hình thức.

Tượng đài được đặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: N.M.

Sau khi khảo sát, nghe chỉ huy Cục Tuyên huấn và Cục Hậu cần, báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện công trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa, nhằm ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cục Hậu cần là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai phần xây dựng bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đúng các quy định hiện hành.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chủ động tham mưu, đề xuất việc tổ chức triển khai phần mỹ thuật. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà điêu khắc hoàn thiện mẫu phác thảo tượng đúng bố cục, khối nét kết hợp hài hòa yếu tố chính trị, đối ngoại, mỹ thuật; sát với đặc điểm nhân chủng, văn hóa của từng nước và bảo đảm kích thước, chú thích rõ ràng.

Binh đoàn 11 là nhà thầu thi công xây dựng cần bảo đảm đủ vật tư, vật liệu, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công phần xây dựng bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

“Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” gồm một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng do Việt Nam sáng tác.



Các tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, chất liệu bằng đồng do các nước phác thảo và thi công hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của các nước. Ngoài ra, tượng đài còn có bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ. Dự kiến, cụm tượng đầu tiên hoàn thành trước ngày 15/8.