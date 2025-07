Sáng 11/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị sơ kết Công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh CACC

Thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác phòng chống tôi phạm trên tuyến biên giới được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 27,3% số vụ so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 86,38%. Lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc được 1.206 đối tượng, đã góp phần kéo giảm “nguồn cầu” về ma túy.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh CACC

Việc thực hiện Đề án 06 được duy trì ổn định, đạt kết quả khả quan. Tai nạn giao thông được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 17,53% số vụ, giảm 8,78% số người chết, 41,52 số người bị thương). Số vụ cháy nổ và số người chết do tai nạn cháy nổ giảm 12,07% số vụ, giảm 50% số người chết.

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình công an 2 cấp, tổ chức lại công an cấp xã, cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, khách quan, toàn diện, hoàn thành theo đúng tiến độ, không để xáo trộn, bỏ trống địa bàn, bỏ sót đối tượng; nhiệm vụ phục vụ nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, thông suốt.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh CACC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đồng Nai cũng chỉ đạo: “Thời gian tới trong bối cảnh tình hình mới, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phải tiếp tục chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT nhất là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CACC

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông đề xuất lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời gian tới cần quan tâm đầu tư cho Công an cấp xã, Công an tỉnh sau khi sáp nhập, để lực lượng Công an tỉnh có đủ nguồn lực tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng giải pháp đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng Công an tỉnh.