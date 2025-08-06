Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025 13:51 GMT+7

Xây dựng phường Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc Thứ tư, ngày 06/08/2025 13:51 GMT+7
Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường thuộc thành phố Vĩnh Yên trước đây, gồm: Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Đống Đa, Ngô Quyền. Đảng bộ phường được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, hiện có 151 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 6.928 đảng viên.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân các phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (trước khi sáp nhập) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt, hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu cấp ủy cấp trên giao. Bình quân hàng năm kết nạp được gần 60 đảng viên; thành lập được một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; hàng năm có 95% tổ chức cơ sở Đảng và hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ; thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bức tranh kinh tế, xã hội có nhiều điểm sáng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khá; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm đạt kết quả tích cực.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế và là động lực thúc đẩy tăng trưởng tại địa phương.

Trên địa bàn phường có khoảng 1.700 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó có hơn 90 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Khai Quang hoạt động tốt, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Nhiều doanh nghiệp tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như: Công ty TNHH cơ khí chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH EXEDY Việt Nam, Công ty BH Flex...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú về nội dung và hình thức. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai tích cực; tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, giữ vững.

Một góc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hôm nay.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.

UBND các phường trước khi sáp nhập đã bám sát Nghị quyết Đại hội, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng lộ trình. Đẩy mạnh chuyển đổi số qua ứng dụng phần mềm “Phòng họp thông minh” và họp trực tuyến.

Mọi thông tin được minh bạch, lưu trữ tập trung và an toàn. Đây là bước tiến quan trọng, hướng tới một nền hành chính hiện đại, tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích cán bộ, công chức làm quen với môi trường làm việc số.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc đề ra 19 chỉ tiêu (16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị).

Phấn đấu đến năm 2030 phường Vĩnh Phúc phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công nghệ làm công cụ, chuyển đổi số là đột phá.

Xây dựng Đảng bộ phường có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, linh hoạt.

Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, kinh tế số, dịch vụ đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn kỷ cương, nền nếp trong cộng đồng dân cư.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Phường Vĩnh Phúc khuyến khích, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, tập trung đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đảng bộ phường Vĩnh Phúc nnâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

Các khâu đột phá mà phường Vĩnh Phúc chú trọng là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, chú trọng “vì việc tìm người” và dựa trên sản phẩm cụ thể. Tăng cường tự đào tạo, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Kiên quyết sàng lọc và đưa ra khỏi vị trí công tác những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị với mục tiêu tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị.

Đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị, trong đó có việc ngầm hóa hệ thống đường dây điện, cáp thông tin; triển khai dự án xây dựng các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa, thể dục thể thao cùng các công trình phục vụ an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Thu hút đầu tư các khu đô thị cao cấp, hình thành không gian đô thị mới theo hướng mở rộng về phía Nam và Đông Nam phường Vĩnh Phúc.

Theo: Báo Phú Thọ

