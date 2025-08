Ở trận mở màn chặng 1 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025 kết thúc chiều ngày 1/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước ĐT bóng chuyền nữ Indonesia lần lượt với các tỷ số 25-11, 25-11 và 25-22.

Đây là trận đấu mà ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh trên hàng công với 2 chủ lực là Thanh Thúy và Kiều Trinh. Song song đó, hàng thủ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chơi rất xuất sắc, có nhiều tình huống chắn bóng ấn tượng.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam gặp ĐT bóng chuyền nữ Philippines vào lúc 13h30 chiều nay. Ảnh: On Sports.

ĐT bóng chuyền nữ Indonesia chỉ có điểm sáng nhỏ mang tên Megawati Pertiwi, trong khi hầu hết các vị trí khác đều chơi mờ nhạt. Đội bóng này có được set 3 tốt hơn nhờ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo điều kiện cho các VĐV dự bị ra sân thi đấu.

Không chỉ có màn ra quân thuận lợi, chiến thắng trước ĐT bóng chuyền nữ Indonesia còn giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được cộng thêm 4,11 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó tăng 3 bậc từ hạng 27 lên hạng 24 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.

Vào lúc 13h30 chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận thứ 2 tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025 gặp ĐT bóng chuyền nữ Philippines.

Trong trận ra quân, ĐT bóng chuyền nữ Philippines đã để thua 1-3 trước ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan. Họ thi đấu khá nỗ lực và luôn bám đuổi đối thủ cho tới những điểm cuối cùng. Tuy nhiên, họ lại chơi không hay trong thời khắc quyết định của ván đấu.

Xem trực tiếp bóng chuyền SEA V-League 2025: Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Tính đến thời điểm hiện tại, các trận đấu tại SEA V.League 2025 nội dung nữ sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab: On Sports News, ứng dụng ON, ON Plus và trên trang Facebook Bóng Chuyền Việt Nam.