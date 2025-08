Lịch phát sóng trực tiếp giải bóng chuyền SEA V-League 2025: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs ĐT bóng chuyền nữ Indonesia

Giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1 đến 3/8 tại Thái Lan (chặng 1) và tiếp tục với chặng 2 tại Việt Nam từ ngày 8 đến 10/8.

Trong lịch sử SEA V-League, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng 5 lần giành ngôi á quân nhưng chưa một lần vượt qua được Thái Lan, đội bóng đã 7 lần lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, cuộc chạm trán với đội chủ nhà vào ngày 3/8 tới được xem là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thử thách giới hạn bản thân và quyết tâm phá dớp trước đối thủ kị rơ lâu năm.

Lịch phát sóng trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs ĐT bóng chuyền nữ Indonesia.

Danh sách 14 VĐV của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 1 SEA V.League gồm: Lưu Thị Ly Ly, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh và Trần Thị Bích Thủy.

Chặng 1 SEA V-League 2025 sẽ có 4 đội bóng tranh tài gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và chủ nhà Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên, giải đấu này được tính điểm FIVB, tạo cơ hội để các đội bóng trong khu vực thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới (trừ Thái Lan đã thi đấu VNL nên không được cộng điểm).

Giải sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xác định thứ hạng trước khi bước vào chặng 2 tổ chức tại Việt Nam sau 1 tuần. Trận ra quân của ĐT bóng chuyền Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 1/8 gặp Indonesia.

Xem trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs ĐT bóng chuyền nữ Indonesia trên kênh nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, các trận đấu tại SEA V.League 2025 nội dung nữ sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab: On Sports News, ứng dụng ON, ON Plus và trên trang Facebook Bóng Chuyền Việt Nam.