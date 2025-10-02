Xem trực tiếp CLB CAHN vs Tai Po trên kênh nào?

Nhận định CLB CAHN vs Tai Po

Vào lúc 19h15 hôm nay 2/10/2025, CLB CAHN sẽ có trận đấu thứ 2 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc). Trong lượt trận ra quân, CLB CAHN có trận hòa 2-2 trên sân của Beijing Guoan (Trung Quốc) trong khi Tai Po gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-1 trước Macarthur (Australia) và đang dẫn đầu bảng.

Trong tình thế hiện tại của bảng đấu, CLB CAHN rất cần có chiến thắng để chiếm ưu thế trong bảng đấu còn có nhiều rủi ro từ các CLB ở những nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam như Trung Quốc hay Australia.

CLB CAHN vs Tai Po. Ảnh: CLB CAHN.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Polking khẳng định: “Dĩ nhiên, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là chiến thắng. Ở trận ra quân gặp Bắc Kinh Quốc An, chúng tôi thi đấu chưa như ý và kết quả cũng không như mong muốn. Nếu muốn tiến xa hơn ở giải đấu này, CAHN buộc phải thắng Tai Po”.

Đánh giá về đối thủ, Polking cho biết: “Tai Po là đội bóng có tổ chức tốt và giàu thành tích tại giải Hong Kong. Tôi biết một số HLV, trợ lý đang làm việc ở đó. Họ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, ngoại binh chất lượng. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu hấp dẫn. Với quy định cho phép dùng tối đa cầu thủ ngoại tại AFC Champions League Two, cả hai đội đều có thể tung ra lực lượng mạnh nhất".

Về nhân sự, CAHN gặp tổn thất khi trung vệ Việt Anh chấn thương, còn Adou Minh và Văn Thanh cũng vắng mặt. Tuy nhiên, Polking trấn an: “Quang Hải đã trở lại, và tôi tin đội có đủ chiều sâu để thay thế. Filip Nguyễn dù không được triệu tập lên ĐT Việt Nam nhưng vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời, giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Toàn đội hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Việc được gọi lên tuyển còn phụ thuộc nhiều yếu tố, tôi tin Filip sẽ sớm trở lại”.

Hong Kong là nền bóng đá hạng trung bình yếu của châu Á. Nhưng khi sân chơi của châu lục không giới hạn ngoại binh thì đây là nguồn lực để nâng cao chất lượng cho Tai Po. Theo đó, đội bóng này tậu đến chục cầu thủ nước ngoài, trong đó có 9 cầu thủ đến từ Brazil và một cầu thủ Australia. Trong sơ đồ 4-2-3-1, lực lượng “lính đánh thuê” này làm bộ khung chính. Đơn cử như ở hàng thủ, chỉ mỗi hậu vệ phải Lee Ka Ho là người bản địa. Còn lại, cặp trung vệ Gabriel Cividini và Daciel cùng hậu vệ trái Weverton Rangel đến từ Brazil. Tương tự là hàng tiền vệ khi 4 cầu thủ đến từ xứ sở Samba gồm tiền vệ trái Satori, 2 tiền vệ trung tâm Mikael và Patrick Valverde cùng tiền vệ phải Michel Renner nắm vị trí chủ lực. Chỉ có mỗi tiền vệ người Hong Kong, Chan Siu Kwan đá chính. Mũi công cao nhất thuộc về cầu thủ người Australia, Temelkovski.

Với những gì đã thể hiện, Tai Po cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt dù xuất phát điểm, nền bóng đá Hong Kong bị đánh giá thấp hơn nền bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, mục tiêu của CLB CAHN trong cuộc đối đầu này là 3 điểm. Để có được chiến thắng, thầy trò HLV Polking cần phải có thái độ đúng đắn khi xung trận. Tôn trọng đối thủ tối thượng, tập trung tối đa là yêu cầu hàng đầu về tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Về chuyên môn, trận hòa trong thế dẫn bàn trước Beijing Guoan là bài học đắt giá đối với CLB CAHN. Sai lầm là điều không được phép lặp lại. Cần biết, bộ khung của Tai Po là cầu thủ đến từ Brazil, nền bóng đá hàng đầu thế giới, nên rất khó lường.

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Tai Po trên kênh nào?

Trận đấu giữa CLB CAHN vs Tai Po sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 2/10, đồng thời được phát sóng trực tiếp trên K+.