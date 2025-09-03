Trong số các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C vòng loạin U23 châu Á 2026, U23 Bangladesh được đánh giá là đối thủ nhẹ kí nhất. Hầu hết lực lượng mà U23 Bangladesh đăng kí tham dự đều đang thi đấu trong nước. Đây cũng là nền bóng đá bị đánh giá thấp ở khu vực Nam Á.

Cách đây 2 năm, ở vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Bangladesh từng nằm cùng bảng với 3 đội bóng Đông Nam Á là U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Philippines. Kết quả, đội bóng này đã thua cả 3 trận, để lọt lưới 6 lần và không thể ghi bàn.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U23 Bangladesh. Ảnh: VFF.

Chính vì vậy, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Thậm chí, ngoài mục tiêu 3 điểm, U23 Việt Nam còn cần ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn bởi đây là tiêu chí rất quan trọng để tranh ngôi đầu bảng C, hoặc tạo lợi thế trong cuộc đua dành cho nhóm nhì bảng. HLV Kim Sang-sik có lý do để lựa chọn lối chơi tấn công cho trận ra quân tối nay.

Ngày hôm qua, HLV Kim Sang-sik đã bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung khỏi danh sách đăng kí tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. Các vị trí khác đều sẵn sàng ra sân, không gặp vấn đề nào liên quan tới chấn thương.

U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ vẫn sử dụng bộ khung vốn đã chơi tốt ở giải U23 Đông Nam Á với các lựa chọn như Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Công Phương hay Đình Bắc. Đây được đánh giá là đội hình tốt nhất của HLV Kim Sang-sik.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại sân Việt Trì, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bảo đảm mục tiêu giành 3 điểm, thậm chí nhiều hơn thế.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh trên kênh nào?

FPT Play có bản quyền phát sóng các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026. Chính vì thế, NHM có nhu cầu xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 U23 Bangladesh diễn ra vào lúc 19h tối nay có thể theo dõi trên hệ thống FTP Play và các các kênh khác tiếp sóng từ FTP Play.