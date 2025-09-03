Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:10 GMT+7

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

+ aA -
Long Nguyên Thứ tư, ngày 03/09/2025 09:10 GMT+7
U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh:

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng C, đồng thời cũng được coi là đội mạnh nhất. U23 Việt Nam đã chạy đà hoàn hảo khi đoạt chức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025. Mục tiêu tiếp theo của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 trước khi hướng đến cái đích cuối cùng trong năm nay là chinh phục huy chương vàng SEA Games 33.

U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt, đồng thời có những nhân tố xuất sắc để vận hành chiến thuật đạt hiệu quả cao. U23 Việt Nam có đầy đủ các trụ cột đang có phong độ cao như Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Công Phương, Xuân Bắc, Văn Khang, Viktor Lê và Đình Bắc. U23 Việt Nam sau khi tập luyện nghiêm túc, kỹ lưỡng đã đạt trạng thái tốt để hướng tới “điểm rơi” chính xác, bắt đầu từ trận đấu với U23 Bangladesh.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh.

Đang nắm giữ nhiều lợi thế, U23 Việt Nam không chỉ quyết tâm giành chiến thắng mà còn đủ khả năng thắng thật đậm với lối chơi biến hóa, áp đảo. Đây hoàn toàn là nhiệm vụ khả thi dành cho U23 Việt Nam để tạo đà tiến vững chắc cho 2 trận đấu sau đó.

Về phía U23 Bangladesh, họ là đội bóng khá yếu với những kết quả thi đấu tương đối kém cỏi. Trong 11 trận đấu gần nhất của mình, U23 Bangladesh chỉ hòa 1 trận và thua tới 10 trận. Lùi thời gian xa hơn, trận đấu mà U23 Bangladesh giành chiến thắng mới nhất cách đây đã 6 năm.

U23 Bangladesh đến với vòng loại U23 châu Á 2026 trong tư thế của một đội bóng có ít cơ hội cạnh tranh vé dự vòng chung kết. U23 Bangladesh thậm chí có thể thiếu HLV trưởng Saiful Bari Titu vì lý do sức khỏe. Do đó, U23 Bangladesh khó triển khai lối chơi như ý muốn bởi họ nhiều khả năng phải đá thụ động theo đấu pháp của U23 Việt Nam.

Với đẳng cấp cao hơn kèm lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam cần đẩy cao đội hình, chủ động tấn công mang tính áp đảo để tạo ra nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt, U23 Việt Nam sẽ có một trận thắng đậm để hoàn toàn hưng phấn và tự tin cho thử thách tiếp theo.

HLV Kim Sang-sik thể hiện sự tôn trọng với mọi đối thủ, đồng thời cũng rất tự tin vào chiến thắng. Ảnh: VFF

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 4-0.

“Chúng tôi tiếp cận từng trận đấu với sự tập trung cao độ, coi mỗi trận đều quan trọng như nhau và mục tiêu là giành chiến thắng từng trận một”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.


