HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”

Mở đầu phần phát biểu, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ông nhấn mạnh: “Đây là cột mốc lịch sử vô cùng ý nghĩa. Tôi tin rằng niềm tự hào dân tộc sẽ trở thành động lực lớn để các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ chiến đấu để mang niềm vui đến cho người hâm mộ trong dịp trọng đại này”.

Đánh giá về các đối thủ tại bảng C, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ tư liệu video, nhưng thông tin về U23 Singapore và U23 Bangladesh còn hạn chế. Trong khi đó, U23 Yemen được xem là đối thủ khó lường nhất. “Chúng tôi tiếp cận từng trận đấu với sự tập trung cao độ, coi mỗi trận đều quan trọng như nhau và mục tiêu là giành chiến thắng từng trận một” – HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đang ở trạng thái sung sức, không có chấn thương nghiêm trọng. Đội trưởng Khuất Văn Khang chỉ bị căng cơ nhẹ nhưng đủ khả năng ra sân ở trận mở màn gặp U23 Bangladesh.

Về trường hợp của tân binh Trần Thành Trung. Do chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương cơ háng, Trung không có tên trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho vòng loại lần này. “Trần Thành Trung là cầu thủ chất lượng, có nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần quyết tâm cao. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm trở thành sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển trong tương lai” – HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Khi được hỏi về Viktor Lê, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết anh là cầu thủ giàu tiềm năng, nhưng việc sử dụng còn tùy thuộc đối thủ và chiến thuật từng trận. “Ban huấn luyện đang tìm cách để phát huy tối đa khả năng của Viktor Lê, lựa chọn thời điểm phù hợp để cậu ấy tỏa sáng” – ông nói.

Hôm nay (3/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại bảng C gặp U23 Bangladesh trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang-sik gửi gắm thông điệp tới người hâm mộ: “Ở Phú Thọ, mỗi khi đội tuyển thi đấu, khán đài luôn rực đỏ cờ Tổ quốc, đó là nguồn động lực vô giá cho các cầu thủ. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh, thi đấu thật tốt và giành kết quả như mong đợi”.