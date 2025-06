"Mong nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu có tiền ăn học"

Vừa qua, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã nhận lá thư của hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở Nghệ An là anh Lô Văn May (52 tuổi, ở bản Na Ca, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Trong thư, anh May cho biết, gia đình anh có 5 khẩu gồm: vợ chồng anh, con gái Lô Thị Hương và hai con của người em trai là Lô Thị Linh Đan (sinh năm 2005), Lô Thị Tươi (sinh năm 2011, học lớp 8B, Trường PTDTBT THCS Nga My).

Lá thư anh Lô Văn May gửi tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt mong nhận được sự giúp đỡ.

Cháu Tươi sinh ra được 5 tháng thì bố mất. Khi cháu tròn 1 tuổi, mẹ cũng bỏ đi Trung Quốc sau đó mất trên đất khách. Vợ chồng anh May đã nuôi cháu Tươi được 13 năm nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Hiện gia đình anh đang sống trong ngôi nhà dột nát.

Anh May chia sẻ, anh bị bệnh tim nhưng vẫn phải cố gắng lao động để nuôi cháu ăn học. Cuối tuần được nghỉ học, cháu Tươi thường đi rửa bát thuê lấy tiền mua sách bút.

Anh May hy vọng các nhà hảo tâm biết tới hoàn cảnh của gia đình, giúp đỡ thêm chi phí cho anh có tiền sửa chữa nhà và nuôi dưỡng cháu Tươi.

Nhận thư, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với anh Lô Văn May để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của gia đình.

Anh May chia sẻ bất hạnh khi con trai anh sinh năm 2000 bị trầm cảm và đã ăn lá ngón tự tử hồi năm ngoái. Con gái Lô Thị Hương đã đi lấy chồng ở xã Yên Hòa (huyện Tương Dương, Nghệ An) cách nhà khoảng 25km, cuộc sống cũng khó khăn nên không giúp đỡ gì được gia đình. Còn Cháu Linh Đan từ 3 năm trước đã sang Trung Quốc đi làm công nhân.

"Tôi vẫn thường gọi điện cho cháu Linh Đan, biết cháu vẫn khỏe mạnh là mừng rồi. Lâu lâu, cháu lại gửi về nhà 2-3 triệu đồng giúp bác nuôi em.

Vợ chồng tôi bây giờ chỉ biết trông vào 4 sào ruộng, mỗi vụ thu hoạch về, phơi khô xong cũng được hơn 30 bao, tạm đủ ăn trong lúc chờ gặt vụ mới".

Càng buồn cảnh nhà nghèo khó, anh May lại càng thương cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cảnh bần cùng:. "Cũng may là cháu Tươi ngoan ngoãn, siêng năng lắm! Ngoài giờ học, các việc nhà cháu đều làm, từ việc quét dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, đến các việc nhà nông như đi cấy, chăn 2 con bò giống được nhà hảo tâm tặng", anh May chia sẻ.



Ngoài giờ học, cháu Tươi rất siêng năng làm việc nhà, thậm chí còn đi rửa bát thuê kiếm tiền mua sách bút.

Để trang trải cuộc sống, anh May và vợ cũng tranh thủ đi làm thuê, trồng cây keo, ai gọi gì làm đó, không nề hà công việc nặng nhọc, miễn sao có tiền cải thiện bữa ăn, lo cho con, cháu được học hành.

"Vợ chồng tôi đi làm được 100 nghìn - 200 nghìn đồng/ngày, 2-3 ngày mới có người thuê làm, công việc không ổn định. Số tiền đó cộng với tiền trợ cấp 750 nghìn đồng/tháng dành cho trẻ em mồ côi cha mẹ của cháu Tươi, gia đình tôi cũng tạm trụ được hơn chục năm qua.

Điều tôi lo nhất là năm học tới, cháu Tươi sẽ lên lớp 9. Nếu hoàn cảnh khó khăn quá sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, cháu không thể học tốt được để thi lên cấp 3.



Cháu Tươi đã khổ quá rồi, không có cha mẹ từ nhỏ. Vợ chồng tôi cũng chỉ biết cố gắng bù đắp cho cháu phần nào, nuôi cháu ăn học bằng bạn bằng bè. Nhưng mình nghèo quá, nhiều khi nghĩ cũng tủi mà chẳng biết làm sao".

Nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lô Văn May, ông Lương Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết: "Trước đây, nhà anh May thuộc hộ nghèo của xã tôi, vừa mới thoát nghèo vài năm nay, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Bao năm qua, gia đình chỉ biết làm nông, làm thuê kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó để nuôi cháu Tươi ăn học.

Cháu Tươi rất lễ phép, chăm chỉ, ngoài giờ học vẫn đi rửa bát thuê cho nhà hàng bên cạnh để có thêm tiền mua sách vở. Về phía xã, chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội dành cho trẻ em mồ côi cha mẹ đối với cháu Tươi.

Chúng tôi mong Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt có thể kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình nuôi cháu Tươi ăn học đầy đủ".



Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:



Anh Lô Văn May. Địa chỉ: Bản Na Ca, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.



Số điện thoại: 0365.254.010



Số tài khoản: 3617249002422. Ngân hàng Agribank. Chủ tài khoản Lô Văn May.



Nội dung ủng hộ, vui lòng ghi rõ: Bạn đọc Báo Dân Việt ủng hộ cháu Tươi