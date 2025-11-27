Chủ đề nóng

Nhân ái
Thứ năm, ngày 27/11/2025

Dự án “Bản mở của thanh âm” mang kỹ năng mềm đến học sinh vùng cao

Lại Duyên Thứ năm, ngày 27/11/2025
Trong hai ngày 24 - 25/11/2025, dự án “Bản mở của thanh âm” đã triển khai hỗ trợ kỹ năng mềm và trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ (Lai Châu).
Dự án CLB MC Rainbow Voice và LYC Voice thực hiện, với mục tiêu hỗ trợ kỹ năng mềm và trao tặng sách vở, chăn ấm và các vật dụng học tập học sinh vùng cao.

Theo đó, chiều 24/11 chương trình “Bản mở của thanh âm” chính thức bắt đầu tại Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ. Sân trường rộn rã tiếng cười của các em học sinh khi nhìn thấy những món quà xinh xắn: sách vở, chăn ấm và các vật dụng học tập cần thiết khác.

Dự án “Bản mở của thanh âm” đã triển khai hỗ trợ kỹ năng mềm và trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ.
Các em học sinh hào hứng tham gia buổi chia sẻ kỹ năng mềm.

Phát biểu mở đầu chương trình, ông Vũ Quang Thiều - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh miền núi phải trải qua hành trình học tập không hề dễ dàng, các em thiếu thốn nhiều về điều kiện, cơ hội và môi trường để tiếp cận kỹ năng mềm. Nhưng điều kì diệu là các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, chân thật và nghị lực đáng ngưỡng mộ.

“Bản mở của thanh âm không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng nói và giao tiếp, mà còn là cơ hội đánh thức tiềm năng, khơi dậy sự tự tin, giúp các em mạnh dạn cất lên tiếng nói của chính mình”, ông Thiều nói.

Sau khi trao tặng những phần quà, các thành viên dự án tổ chức các hoạt động chia sẻ kỹ năng mềm cho học sinh. Các em được tìm hiểu về giao tiếp hiệu quả, luyện giọng và cách sử dụng ngôn ngữ hình thể trong trao đổi hằng ngày.

Đại diện dự án trao tặng sách, đồ dùng học tập và vật dụng bán trú nhằm hỗ trợ điều kiện học tập và sinh hoạt của các em học sinh.
Thầy cô lắng nghe và trao đổi về phương pháp phát triển kỹ năng mềm cho học sinh.

Những hoạt động này giúp học sinh tự tin thể hiện bản thân, phát triển kỹ năng giao tiếp và khám phá tiềm năng của chính mình. Nhiều em học sinh hào hứng tham gia vào các trò chơi, hoạt động thực hành, khiến buổi trải nghiệm thêm sôi nổi.

Sau đó, chương trình cũng chia sẻ với giáo viên nhà trường về phương pháp hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng mềm. Buổi chia sẻ diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện. Các thầy cô có cơ hội đặt câu hỏi và thảo luận kinh nghiệm thực tế.

Trần Thị Kiều Trang - Trưởng Ban tổ chức dự án, chia sẻ: “Từ lúc là ý tưởng đến khi thành hình hài, thành hiện thực, chương trình đã mang theo không chỉ khát khao của những người làm chương trình, mà được gom góp từ tất cả yêu thương từ các thầy cô, các anh chị. mạnh thường quân và các bạn sinh viên".

Khoảnh khắc gắn kết đầy niềm vui của học sinh, thầy cô và thành viên dự án trong đêm lửa trại.

Lại Thị Duyên - tình nguyện viên trong dự án vui vẻ nói: “Những nụ cười rạng rỡ và sự hứng khởi của các em chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực của chương trình".

