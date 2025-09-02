Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:13 GMT+7

Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

+ aA -
Tuệ Linh Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:13 GMT+7
Ngày 1/9, tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang, một không gian nghệ thuật độc đáo đã được mở ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu thiên nhiên và cây cảnh. Sự kiện trưng bày sinh vật cảnh lần thứ nhất không chỉ là dịp để các nghệ nhân khoe tài mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ thú chơi tao nhã đến giá trị kinh tế bạc tỷ

Trưng bày có sự tham gia của 30 nhà vườn trên địa bàn, mang đến từ hàng chục đến cả trăm tác phẩm sinh vật cảnh, từ những cây bonsai uốn lượn tinh tế đến những khối đá cảnh kỳ vĩ, mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng của sự sáng tạo và tâm huyết.

Sự kiện không chỉ chứng minh sức sống mạnh mẽ của phong trào sinh vật cảnh tại Tuyên Quang mà còn khẳng định giá trị nghệ thuật, văn hóa sâu sắc của thú chơi tao nhã này.

Tham gia sự kiện trưng bày sinh vật cảnh tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang lần này, nổi bật là cây trực cánh tiên, một kiệt tác bonsai được định giá lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh: Hạnh Linh.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất tại buổi trưng bày chính là sự xuất hiện của những tác phẩm có giá trị kinh tế "khủng".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hạnh - thành viên Chi hội sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm chia sẻ, tham gia sự kiện trưng bày lần này, nổi bật là cây trực cánh tiên, một kiệt tác bonsai được định giá lên tới 3 tỷ đồng.

Sự hiện diện của cây cảnh tiền tỷ này không chỉ cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn của ngành sinh vật cảnh, mà còn phản ánh sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của giới nghệ nhân.

Những tác phẩm khác, tuy có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng thể hiện sự độc đáo và công phu không kém. Mỗi cây, mỗi hòn đá đều là kết quả của nhiều năm tháng tỉ mẩn, chăm sóc và tạo tác của người nghệ nhân, biến những vật vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn.

Các thành viên của Chi hội sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm trao đổi về các sản phẩm tham gia trưng bày. Ảnh: Hạnh Linh.

Sân chơi lành mạnh, kết nối đam mê và phát huy văn hóa

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, sự kiện trưng bày sinh vật cảnh lần thứ nhất còn là một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây là nơi để các nghệ nhân, hội viên và những người yêu thích sinh vật cảnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, tình yêu với thiên nhiên, với cây cỏ được lan tỏa, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động này cũng cho thấy sự chuyển mình tích cực của phong trào sinh vật cảnh tại phường Mỹ Lâm. Nó không chỉ làm đẹp cho môi trường sống mà còn góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh trong cộng đồng.

Những sản phẩm có giá trị kinh tế cao được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Hạnh Linh.

Đây là tiền đề quan trọng để phong trào sinh vật cảnh của Tuyên Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưng bày sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm không chỉ là một sự kiện trưng bày thông thường. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và kinh tế, giữa truyền thống và hiện đại.

Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho việc phát triển kinh tế không tách rời với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một mô hình đáng nhân rộng, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho các phong trào văn hóa quần chúng, biến những đam mê cá nhân thành động lực phát triển chung của cả cộng đồng.

Tham khảo thêm

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nữ đảng viên 98 tuổi

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nữ đảng viên 98 tuổi

Tuyên Quang sau hợp nhất: Chính sách nhân văn 'giữ chân' và tiếp sức đội ngũ cán bộ

Tuyên Quang sau hợp nhất: Chính sách nhân văn "giữ chân" và tiếp sức đội ngũ cán bộ

Nuôi trâu to, nuôi bò sinh sản là các mô hình giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

Nuôi trâu to, nuôi bò sinh sản là các mô hình giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Khởi động từ năm 2003, dự án hợp tác “Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo” tại Calimete, Matanzas đã trở thành biểu tượng của tình bạn giữa hai nước Việt Nam - Cuba. Hơn 2 thập kỷ qua, hành trình gieo hạt cần mẫn này đã vượt xa ý nghĩa của một chương trình nông nghiệp thông thường. Đó là câu chuyện về ý chí con người và tình hữu nghị vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông
Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông
Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Nhà nông
Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Tỷ phú Hà Tĩnh là một anh nông dân trồng thành công "hoa quý tộc" hễ nở là cản chả kịp

Nhà nông
Tỷ phú Hà Tĩnh là một anh nông dân trồng thành công 'hoa quý tộc' hễ nở là cản chả kịp

Đọc thêm

Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy mới 23 tuổi và rất hiếm khi được tung vào sân nhưng thủ môn Lê Vũ Phong đã có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xan Nam Định.

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia diễu hành dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Ảnh

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia diễu hành dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9

Ảnh

Sáng 2/9, trong khí thế hào hùng của ngày Đại lễ, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khối Văn hoá - Thể thao cũng góp mặt.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”
Văn hóa - Giải trí

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Văn hóa - Giải trí

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 đã có những chia sẻ với Dân Việt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Những món ăn cần kiêng trong tháng 'cô hồn' để tránh xui xẻo, luôn gặp may mắn
Gia đình

Những món ăn cần kiêng trong tháng "cô hồn" để tránh xui xẻo, luôn gặp may mắn

Gia đình

Những món ăn cần kiêng trong tháng "cô hồn" để tránh những phiền toái không mong muốn như cháo trắng, thịt chó, thịt vịt...

Bị an ninh Ukraine buộc tội, thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov phản ứng bất ngờ
Thế giới

Bị an ninh Ukraine buộc tội, thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov phản ứng bất ngờ

Thế giới

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã buộc tội nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov về tội ác chiến tranh, cáo buộc ông vi phạm luật nhân đạo quốc tế theo Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Đà Nẵng: Truy tìm kẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của tài xế xe tải
Pháp luật

Đà Nẵng: Truy tìm kẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của tài xế xe tải

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Phước Anh - kẻ dùng mạng xã hội để dựng màn kịch thuê xe chở hàng, buộc tài xế chuyển tiền cọc rồi chiếm đoạt, với tổng số tiền lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đại lễ 2/9: 'Làn sóng đỏ' từ poster của Báo Dân Việt lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội, người dân hào hứng đón nhận
Media

Đại lễ 2/9: "Làn sóng đỏ" từ poster của Báo Dân Việt lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội, người dân hào hứng đón nhận

Media

Sáng 2/9, những tấm poster đặc biệt của Báo Dân Việt đã đồng hành cùng hàng vạn người dân Hà Nội, tạo nên một "làn sóng đỏ" rực lửa trên khắp các tuyến phố. Trên những tấm poster ấy không chỉ có hình ảnh Bác Hồ kính yêu, mà còn là "kho tàng lịch sử" thu nhỏ giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông.

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào
Thể thao

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá vừa quyết định không để tiền vệ Damoth Thongkhamsavath về phục vụ cho U23 Lào tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về 'Mưa đỏ', giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

Văn hóa - Giải trí

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Quy định mới nhất về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?
Bạn đọc

Quy định mới nhất về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Bạn đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2025/NĐ-CP (ngày 12/6/2025) quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. Điểm đáng chú ý là các quy định mới liên quan đến việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Người dân TP.Huế leo cây, chen chân xem đua ghe mừng Quốc khánh 2/9
Xã hội

Người dân TP.Huế leo cây, chen chân xem đua ghe mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội

Sáng 2/9, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hương (TP Huế) để xem Giải đua ghe truyền thống lần thứ 36, chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư: Vị tướng thanh liêm, chính trực và hiếu nghĩa
Đông Tây - Kim Cổ

Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư: Vị tướng thanh liêm, chính trực và hiếu nghĩa

Đông Tây - Kim Cổ

Sinh ra ở đất Thọ Lộc nay thuộc Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư được biết đến là vị tướng tài dưới thời Lê Trung hưng. Ông còn được sử sách và người đời nhắc nhớ bởi sự thanh liêm, chính trực và tấm lòng hiếu nghĩa.

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?
Nhà nông

Trồng sầu riêng như trồng cây tiền tỷ, vì sao diện tích tăng gấp 6 lần sau 10 năm, Lâm Đồng chiếm bao nhiêu héc ta?

Nhà nông

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng là một trong những sản phẩm nông sản có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong thập kỷ qua. Diện tích trồng đã tăng gần 6 lần, đạt gần 180.000ha. Riêng tỉnh Lâm Đồng có gần 43.900ha, chiếm gần 28% diện tích sầu riêng cả nước, đưa sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực trong cơ cấu nông nghiệp quốc gia.

Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Buổi sáng ngày 2/9, sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, rất đông người dân đã đổ về ga Cát Linh, thuộc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khiến nhà ga này trở nên chật kín.

Ngắm bước diễu binh của khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia
Media

Ngắm bước diễu binh của khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia

Media

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, quân đội nhiều quốc gia sánh bước cùng Việt Nam tham gia diễu binh, tạo nên hình ảnh đoàn kết, hữu nghị quốc tế bền chặt, lan tỏa thông điệp hòa bình và hợp tác.

Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung
Nhà đất

Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung

Nhà đất

Tọa lạc giữa trung tâm Hà Tĩnh, ngôi nhà phố 200 m2 gây ấn tượng với mặt tiền gạch nung mộc mạc, không gian hướng nội chan. hòa thiên nhiên và giải pháp thiết kế chống ngập thông minh.

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine
Thế giới

Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Thế giới

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 30/8 cho thấy một bản đồ phía sau Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, cho thấy tham vọng tiềm tàng của Moscow trong việc chiếm giữ hai tỉnh Odesa và Kharkov.

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
Ảnh

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Ảnh

Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 800 chú chim bồ câu đã tung cánh trên Quảng trường Ba Đình, góp phần vào thành công của "ngày hội non sông".

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu
Thể thao

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Thể thao

Trên fanpage câu lạc bộ, CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu sắp trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui
Nhà đất

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chuyển đổi hơn 44.000 m2 đất sang đất khu công nghiệp, tạo cú hích cho siêu dự án Hòa Phát Dung Quất 2 trị giá 85.000 tỷ đồng.

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường
Tin tức

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường

Tin tức

Từ căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh sáng của tự do đã bừng lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn gieo vào lòng người Việt khát vọng hùng cường – khát vọng vẫn cháy bền bỉ suốt 80 năm qua.

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng
Nhà đất

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng

Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội Vega Homes tại Bắc Ninh vừa công bố giá bán dự kiến hơn 17,2 triệu đồng/m2, tương đương từ 454 triệu đồng/căn; cung cấp hơn 400 căn hộ, diện tích từ 26,3 - 64 m2.

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tân Nhàn, Phạm Thu Hà, Nguyễn Thu Hằng... đã cất tiếng hát bằng "trái tim loạn nhịp" tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam
Kinh tế

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam

Kinh tế

Côn Đảo lần đầu tiên trong lịch sử chính thức đón điện lưới quốc gia đợt lễ Quốc khánh năm nay, nhờ tuyến cáp ngầm xuyên biển 110 kV dài nhất Đông Nam Á.

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng 'rốn lũ' Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80
Tin tức

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng "rốn lũ" Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80

Tin tức

Sáng 2/9, khi cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, giữa mênh mông “biển” nước quanh nhà ở xã Xuân Mai (TP Hà Nội), người dân nơi “rốn lũ” sông Bùi vẫn rộn ràng, háo hức hướng về Lễ diễu binh, diễu hành A80 qua màn hình tivi.

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao 41.255 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây, trong đó 36.650 m2 để xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.605 m2 cho cây xanh, hạ tầng; khu vực này đang ghi nhận giá biệt thự rao bán tới 810 triệu đồng/m2.

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ
Gia đình

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ

Gia đình

Việc dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch cần được thực hiện cẩn thận, đúng cách để cầu may mắn, an lành và thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên.

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn 'Vợ nhặt', 'Làng'
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn "Vợ nhặt", "Làng"

Nhà nông

Khu phố Phù Lưu (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vốn là một trong những ngôi làng cổ nhất đồng bằng Bắc bộ nước ta. Ngày nay, Phù Lưu vẫn giữ được vẻ đẹp đặc sắc, tinh tuý của làng quê, vừa có sắc thái của văn minh nông nghiệp, vừa có biểu hiện của văn minh đô thị, có truyền thống văn hóa, hiếu học tiêu biểu.

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam
Bạn đọc

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Bạn đọc

Dân Việt ghi nhận ý kiến các tầng lớp nhân dân trong cả nước sau khi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu
Tin tức

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu

Tin tức

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân, từ nhà giàn giữa trùng khơi đến đất liền, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng thời vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

3

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

4

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

5

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ