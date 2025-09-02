Xuất hiện cây cảnh được định giá 3 tỷ đồng tại sự kiện trưng bày sinh vật cảnh của một phường ở Tuyên Quang

Từ thú chơi tao nhã đến giá trị kinh tế bạc tỷ

Trưng bày có sự tham gia của 30 nhà vườn trên địa bàn, mang đến từ hàng chục đến cả trăm tác phẩm sinh vật cảnh, từ những cây bonsai uốn lượn tinh tế đến những khối đá cảnh kỳ vĩ, mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng của sự sáng tạo và tâm huyết.

Sự kiện không chỉ chứng minh sức sống mạnh mẽ của phong trào sinh vật cảnh tại Tuyên Quang mà còn khẳng định giá trị nghệ thuật, văn hóa sâu sắc của thú chơi tao nhã này.

Tham gia sự kiện trưng bày sinh vật cảnh tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang lần này, nổi bật là cây trực cánh tiên, một kiệt tác bonsai được định giá lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh: Hạnh Linh.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất tại buổi trưng bày chính là sự xuất hiện của những tác phẩm có giá trị kinh tế "khủng".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Hạnh - thành viên Chi hội sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm chia sẻ, tham gia sự kiện trưng bày lần này, nổi bật là cây trực cánh tiên, một kiệt tác bonsai được định giá lên tới 3 tỷ đồng.

Sự hiện diện của cây cảnh tiền tỷ này không chỉ cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn của ngành sinh vật cảnh, mà còn phản ánh sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của giới nghệ nhân.

Những tác phẩm khác, tuy có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng thể hiện sự độc đáo và công phu không kém. Mỗi cây, mỗi hòn đá đều là kết quả của nhiều năm tháng tỉ mẩn, chăm sóc và tạo tác của người nghệ nhân, biến những vật vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn.

Các thành viên của Chi hội sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm trao đổi về các sản phẩm tham gia trưng bày. Ảnh: Hạnh Linh.

Sân chơi lành mạnh, kết nối đam mê và phát huy văn hóa

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, sự kiện trưng bày sinh vật cảnh lần thứ nhất còn là một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây là nơi để các nghệ nhân, hội viên và những người yêu thích sinh vật cảnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, tình yêu với thiên nhiên, với cây cỏ được lan tỏa, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động này cũng cho thấy sự chuyển mình tích cực của phong trào sinh vật cảnh tại phường Mỹ Lâm. Nó không chỉ làm đẹp cho môi trường sống mà còn góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh trong cộng đồng.

Những sản phẩm có giá trị kinh tế cao được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Hạnh Linh.

Đây là tiền đề quan trọng để phong trào sinh vật cảnh của Tuyên Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưng bày sinh vật cảnh phường Mỹ Lâm không chỉ là một sự kiện trưng bày thông thường. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và kinh tế, giữa truyền thống và hiện đại.

Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho việc phát triển kinh tế không tách rời với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một mô hình đáng nhân rộng, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho các phong trào văn hóa quần chúng, biến những đam mê cá nhân thành động lực phát triển chung của cả cộng đồng.