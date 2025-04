Yoo Ah In trở lại màn ảnh rộng với đề cử gây tranh cãi từ "The Match"

Yoo Ah In nhận đề cử giữa vòng xoáy dư luận

Ngày 20/5 tới, Hiệp hội Đạo diễn Hàn Quốc (DGK) sẽ tổ chức lễ trao giải Director’s Cut lần thứ 23 nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình ra mắt từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/3/2024. Điểm đặc biệt của giải thưởng này là toàn bộ đề cử và kết quả đều được các đạo diễn – thành viên chính thức hoặc liên kết của DGK trực tiếp bỏ phiếu.

Trong hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, Yoo Ah In được đề cử với vai diễn trong phim “The Match”, bên cạnh những tên tuổi nổi bật như: Lee Byung Hun cũng trong “The Match”, Choi Min Sik trong “Exhuma”, Robert Pattinson trong “Mickey 17” và Yoon Joo Sang trong “The Land of Morning Calm”.

Đây là lần đầu tiên Yoo Ah In được vinh danh trở lại sau bê bối kéo dài gần hai năm vì sử dụng chất cấm. Mặc dù bị tuyên án một năm tù vào tháng 9/2023, anh được trả tự do vào tháng 2 năm nay sau khi tòa phúc thẩm chấp thuận án treo.

Yoo Ah In sẽ trở lại màn ảnh rộng với "Hi.5" và việc này đang trở thành tiêu đề gây tranh cãi. Ảnh: Chosun.

Giải thưởng Director’s Cut cũng đề cử Kim Hyung Joo – đạo diễn của “The Match” vào hạng mục Đạo diễn xuất sắc, đồng thời ông cũng có tên trong danh sách đồng biên kịch xuất sắc cùng Yoon Jong Bin. Tác phẩm “The Match” đã chứng tỏ sức hút khi dẫn đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc trong ba tuần liên tiếp và vượt qua mức hòa vốn với hơn 1,8 triệu lượt khán giả. Dù Yoo Ah In không xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá phim vì lý do pháp lý, bộ phim vẫn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhờ màn thể hiện của dàn diễn viên như: Lee Byung Hun, Go Chang Seok, Hyun Bong Sik, Moon Jung Hee và Jo Woo Jin.

"Hi.5" – Bước đi dè dặt tiếp theo của Yoo Ah In

Không dừng lại ở “The Match”, Yoo Ah In sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim “Hi.5” do đạo diễn Kang Hyoung Chul – người từng thành công với “Sunny” và “Scandal Makers” cầm trịch. Sau nhiều năm bị trì hoãn vì bê bối cá nhân của nam diễn viên chính, “Hi.5” đã ấn định ngày phát hành vào 3/6/2025. Đây là dự án được hoàn tất từ năm 2021 nhưng phải đợi đến bốn năm mới chính thức ra rạp.

Cũng giống như “The Match”, nhà phát hành của “Hi.5” tuyên bố Yoo Ah In sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện truyền thông hay quảng bá nào liên quan đến bộ phim. Đạo diễn Kim Hyung Joo từng chia sẻ rằng, việc hạn chế sự xuất hiện của Yoo Ah In trong các chiến dịch quảng bá phim trước đây là để bảo vệ hiệu quả truyền thông của tác phẩm trong bối cảnh tâm lý công chúng vẫn còn nhạy cảm.

Việc Yoo Ah In được đề cử giải thưởng quan trọng trong ngành điện ảnh ngay sau khi nhận án treo, cùng với việc tái xuất màn ảnh rộng, đang tạo nên làn sóng tranh luận trong giới truyền thông và công chúng Hàn Quốc. Một số khán giả cho rằng, tài năng và sự chuộc lỗi có thể tạo cơ hội cho nghệ sĩ làm lại sự nghiệp, trong khi một số khác vẫn giữ quan điểm cứng rắn về trách nhiệm đạo đức của người nổi tiếng.

Ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về đề cử tại Director’s Cut Awards hay kế hoạch tái xuất của mình. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng, mọi quyết định về việc trao giải hay đón nhận trở lại vẫn nằm trong tay công chúng và các nhà làm phim – những người sẽ tiếp tục theo dõi hành trình lấy lại hình ảnh của nam diễn viên từng được xem là “quái kiệt” của điện ảnh Hàn Quốc.