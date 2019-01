Bộ Chính trị đồng ý tăng vốn tuyến Metro lên gần gấp 3 lần

(Dân Việt) Sau nhiều tháng chờ đợi, mới đây Bộ Chính trị đã có Công văn gửi Thành ủy TP.HCM về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án Metro của TP.HCM.

Theo đó, ngày 20.12.2018 sau khi nghe Ban cán sự Đảng bộ GTVT đọc tờ trình số 481 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành-Tham Lương) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Chính trị (BCT) kết luận:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án tuyến Metro số 1 và số 2; giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo tốt công tác thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án theo quy định; Về cơ chế tài chính, giao Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thành ủy TP.HCM chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật…

Theo báo cáo của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, khối lượng tổng thể toàn dự án tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt gần 60%. Thời gian qua, TP.HCM vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu thi công. Nguyên nhân do Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng không cấp phát vốn ODA năm 2018 cho tuyến metro số 1 do vướng mắc thủ tục pháp lý. Việc bố trí kế hoạch vốn ODA năm 2017 và trung hạn giai đoạn từ năm 2016 - 2020 chưa đáp ứng theo nhu cầu. Từ tháng 9.2016 đến nay, UBND TP.HCM đã phải tạm ứng.

"Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thay đổi tổng mức đầu tư của dự án mang ý nghĩa rất lớn, là cơ sở then chốt để Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT... giúp thành phố triển khai các thủ tục giải ngân theo Hiệp định vay đã ký với đối tác Nhật Bản, hoàn thành giai đoạn cuối, để dự án được tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch" - ông Tuyến nhấn mạnh“, ông Trần VĩnhTuyến, phó chủ tịch TP.HCM cho biết.

Trước đó, theo UBND TPHCM, năm 2007 thành phố đã phê duyệt cho dự án tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) với tổng mức đầu tư là 17.388 tỉ đồng và không thuộc diện phải trình Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến năm 2009, tư vấn chung dự án đã tính toán và xác định tổng mức đầu tư được cập nhật tương đương 47.325 tỉ đồng.

Nguyên nhân cho việc tăng vốn này là do tăng đầu tư cho đầu máy, toa xe, trang thiết bị nhà ga, sự biến động của nguyên, nhiên vật liệu do trược giá; cập nhật tỉ giá Yen Nhật - đồng VN do trượt giá…

Tại cuộc họp giải trình với Đoàn đại biểu quốc hội mới đây, Ban quản lý đường sắt cho biết, tuyến Metro số 1 đang thi công, ước đạt 60%. Hiện nay Quốc hội, Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng vốn đầu tư. Năm 2017, TP đăng ký vốn trên 5.000 tỷ, nhưng chưa được chi vốn, trong thời gian chờ đợi thì TP ứng cho 1.000 tỷ. Hiện ngoài công trường khối lượng thi công đã khoảng 2.000 tỷ, chỉ thanh toán được 220 tỷ, các khối lượng còn lại chưa thanh toán được.

Cũng trong năm 2017 Bộ KH-ĐT cho biết dự án chưa được thông qua nên chưa thể duyệt giải ngân. Tháng 4.2018 Thủ tướng họp với TP, sau đó UBKT và các UB Pháp luật, Bộ GTVT... vào thị sát và họp với TP vào ngày 5.7.2018.

“Sau đó, Ban đường sắt và Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến ra họp với Chủ tịch Quốc hội, các ủy ban và các Bộ, ngành liên quan. Cuộc họp thống nhất việc đưa ra Quốc hội phê duyệt điều chỉnh dự án là không có trong Luật, Quốc hội chỉ duyệt chủ trương đầu tư thôi, mà chủ trương đầu tư có rồi, việc đang giải trình là chỉ tăng vốn thôi”, Ban quản lý đường sắt cho hay.

Cũng theo Ban quản lý đường sắt, sau đó có thông báo của Quốc hội ngày 18.7, cho biết tiếp tục lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, TP đã gửi văn bản báo cáo, Bộ GTVT báo cáo ban cán sự Đảng Chính phủ, lấy thêm ý kiến các Phó thủ tướng và anh Tuyến ( Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch TP ) cũng có gửi văn bản giải trình… gửi ra chờ thông qua trước khi gửi Bộ Chính tr ị (BCT). Hiện, đang lấy lấy ý kiến thành viên Ban cán sự đảng của Chính phủ và sau đó trình lên Bộ Chính trị (BCT) xin ý kiến .