SEA bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Vũ nhôm

(Dân Việt) Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seprosex, UPCoM: SEA) vừa họp và quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty với ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) do không còn đủ tư cách làm thành viên HĐQT.

Cụ thể, HĐQT SEA vừa quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT với Vũ nhôm từ ngày 22.12 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Việc bãi nhiệm này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo SEA, quyết định bãi nhiệm Vũ nhôm xuất phát từ thông tin trên đồng loạt các trang báo đưa tin về việc Bộ Công an đã có lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ - Thành viên HĐQT SEA và việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Được biết, ông Vũ nhôm là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Nova Bắc Nam 79 (nay là CTCP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Chấn Phong là cổ đông lớn nắm giữ hơn 25 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 20,1% vốn điều lệ và chỉ xếp sau Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nắm 63.38% vốn). Tuy nhiên, Công ty này vừa đăng ký thoái sạch 20.1% vốn sở hữu tại SEA trong khoảng thời gian từ 18.12.2017 đến 17.01.2018, nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Đáng chú ý, có một cá nhân là Ngô Minh Anh đã đứng ra gom vào lượng cổ phiếu SEA đúng bằng số cổ phần Chấn Phong đăng ký thoái trong ngày 19.12. Phiên giao dịch 19.12 cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận 25,12 triệu cổ phiếu SEA với giá trị gần 307 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng Chấn Phong đã tháo chạy hoàn toàn khỏi SEA trước khi Vũ "nhôm" bị truy nã.

Nhớ lại thời điểm đầu tư vào SEA của Vũ nhôm là nhắm tới dự án đất vàng 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM. Khu đất dự định sẽ xây cao 20 tầng với 7 tầng đế là dịch vụ thương mại và văn phòng, 13 tầng cao là khối khách sạn 5 sao quy mô 220 phòng. Tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Năm 2014, cổ đông tại SEA có sự xuất hiện của tập đoàn Geleximco nắm giữ 15%. Đến cuối tháng 12.2016, Geleximco Miền Nam đã thông báo bán toàn bộ 15% cổ phần nắm giữ ở SEA khi muốn buông việc theo đuổi dự án này suốt 2 năm qua.

Cũng trong thời điểm này SEA có thêm một cổ đông mới là CTCP Nova Bắc Nam 79 với tỷ lệ sở hữu 20,1%. Số cổ phần này trùng với số lượng cổ phần của 3 cá nhân trước đó nắm giữ. Tuy nhiên, CTCP Nova Bắc Nam 79 nhanh chóng thay tên đổi chủ thành Chấn Phong và thoái sạch vốn tai SEA.

Tối ngày 21.12, Bộ Công an đã truy tố đồng thời phát lệnh truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ (SN 2-11-1975, chỗ ở trước khi trốn là 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Quyết định truy nã do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT Bộ Công an ký.

Trong ngày này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét nhà Vũ nhôm tại số 82 Trần Quốc Toản. Đến hơn 21 giờ, việc khám nhà hoàn tất.