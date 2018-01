“Cõng” rau thủy canh lên núi, mỗi ngày bán gọn 300kg

(Dân Việt) Đào Ngọc Sơn, chàng trai người Thái ở bản Cắng Đắng, xã San Thàng, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã dám nghĩ, dám làm mạnh dạn dựng nhà kính để trồng rau thủy canh. Đây là công nghệ trồng rau vô cùng mới mẻ được đưa về áp dụng ở vùng sơn cước này.

Anh Sơn sinh ra và lớn lên tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Duyên nghiệp đưa đẩy, anh đã lập nghiệp tại bản Cắng Đắng khi mạnh dạn mua 2,2ha đất nơi đây. Trước đây, ở mảnh đất này, bà con chỉ trồng lúa một vụ còn lại bỏ hoang.

Anh Sơn (người bên trái) đã mạnh dan đưa mô hình trồng rau thủy canh về TP.Lai Châu. Ảnh: Thu Minh

Sau 2 năm làm trang trại tổng hợp, Sơn đã gặt hái được nhiều thành công. Sơn mạnh dạn nuôi giun quế để cho cá ăn. Dùng phân hữu cơ để trồng rau sạch, trang trại của Sơn đã tạo công ăn việc làm cho 5 lao động với thu nhập ổn định. Không dừng lại ở đó, cuối năm vừa qua, Sơn mạnh dạn dựng 4.000m2 nhà kính để trồng rau hữu cơ. Đây là lĩnh vực vô cùng mới mẻ khiến Sơn phải dày công tìm hiểu và học hỏi.

Năm nay là năm đầu tiên, những lứa rau trồng thủy canh đầu tiên của Sơn bắt đầu cho thu hoạch. Lý do mà Sơn lựa chọn mô hình rất mới ở miền đất núi này là trồng rau bằng phương pháp thủy canh thường phát triển nhanh hơn từ 30-50% so với trồng bằng phương pháp truyền thống. Cây lớn nhanh nhưng không bị dư lượng hóa học trên cây trồng, đảm bảo an toàn. Đối với các cây rau quả ngắn ngày, phương pháp thủy canh cho năng suất cao trong một thời gian canh tác ngắn.

Theo như chia sẻ của Sơn, nếu trồng rau trong nhà kính, trang trại của anh sẽ thu rau sạch quanh năm. Thị trường mà Sơn muốn nhắm tới là các cửa hàng rau sạch. Giống rau thủy canh, anh đặt mua từ các nước: Mỹ, Nhật, Hà Lan nhập vào Việt Nam, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 90%, thời gian sinh trưởng 45 ngày sẽ cho thu hoạch. Hơn nữa làm theo cách này rau ít sâu bệnh hơn hẳn so với phương pháp trồng thông thường. Nếu trồng trong nhà kính và khử trùng thường xuyên gần như không có sâu bệnh.

Mỗi ngày, trang trại của chàng trai người Thái cung cấp cho các siêu thị và một số cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn TP.Lai Châu từ 200 - 300kg rau/ngày. Giá bán luôn cao hơn so với các loại rau thông thường. Khi sản lượng ổn định, Sơn dự định sẽ đưa rau sạch về Thủ đô. “Bước đầu thử nghiệm, những mẻ rau đầu tiên đã xuất xưởng. Chất lượng và độ an toàn của sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận” - anh Sơn cho biết.