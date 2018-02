Sắp Tết, nông dân Hà Tĩnh lại điêu đứng vì giống lúa Nhị Ưu 838

(Dân Việt) Những ngày qua, nhiều người nông dân trên địa bàn huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) mất ăn mất ngủ, gia đình lục đục bởi những ruộng lúa họ gieo sạ tỷ lệ mọc mầm thấp, cây phát triển kém, èo uột rồi chết dần bỏ lại những mảnh ruộng lơ thơ.

Chỉ Nhị Ưu 838 mới vậy

Theo phản ánh của nhiều hộ sản xuất nông nghiệp tại huyện Hương Khê, vụ sản xuất đông xuân năm 2018, nhiều nông dân đăng ký mua lúa giống Nhị Ưu 838 qua các HTX dịch vụ nông nghiệp xã với giá 74.000/kg. Tuy nhiên sau khi tiến hành ngâm ủ thì tỷ lệ nảy mầm đạt thấp. Những hạt nảy mầm khi gieo sạ lại không phát triển được do không có rễ, cây cứ èo uột rồi chết dần.

Người dân nghi ngờ lúa không mọc hay bị chết dần là do chất lượng giống quá kém. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Khi tiếp xúc với phóng viên Dân Việt, rất đông người dân đã không giấu được lo lắng và cả bức xúc khi những chân ruộng vừa được gieo sạ bằng giống lúa Nhị Ưu 838 đã hơn 10 ngày nay nhưng chỉ mọc được lơ thơ vài cây và đang có hiện tượng bị chết dần. Trong khi những loại lúa khác vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

Chị Hoa (xã Hòa Hải) bức xúc: Tôi làm loại lúa này gần hai chục năm nay rồi, năm nào lúa cũng phát triển tốt cho thu hoạch khá. Nhưng năm nay, chúng tôi đăng ký giống tại thôn và HTX là đơn vị cung ứng giống thì lúa lại có vấn đề. Khi ngâm ủ tỷ lệ hạt nảy mầm thấp, những hạt nảy mầm được lại không có rễ. Những giống lúa khác thì phát triển bình thường chỉ có loại giống này mới có hiện tượng như vậy.

Người dân lo lắng khi lúa gieo xong cây cứ chết dần. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Bần thần bên ruộng lúa chỉ mọc lơ thơ vài cây, chị Loan (xã Hòa Hải) buồn rầu: Nhà tôi làm 9 sào, nhưng đều loại lúa Nhị Ưu 838 này cả, những ngày qua quá lo lắng mà ngày nào tôi cũng đi thăm ruộng hai lần nhưng lại càng thấy lo lắng hơn. Về nhà, chồng thì chửi là “không biết làm ăn”, mà có phải riêng gì nhà tôi bị như vậy đâu. Bây giờ, phía cung cấp giống đổ lỗi là do người dân nhưng toàn thôn này hầu như nhà nào làm loại lúa này cũng có vấn đề cả.

“Chúng tôi ở đây làm một vụ để phục vụ lương thực thực phẩm cho con người và chăn nuôi cả năm. Lúa đã gieo đã hơn 10 ngày rồi, nhưng nay ra đồng ruộng nhìn chỉ thấy đất trống như vậy chúng tôi rất hoang mang. Cứ tình trạng này bao người dân sẽ thiếu ăn” - anh Nam (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) lo lắng.

Cũng cùng chung cảnh ngộ lúa gieo xong không phát triển, chị Nguyễn Thị Thanh (xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nói: Tôi làm 4 sào ruộng cấy, lúc đăng ký mua lúa giống qua HTX của xã thì được nhận về cùng một giống lúa Nhị Ưu 838 nhưng lại có hai loại khác nhau, một loại màu trắng (không bị nhuộm) và một loại có màu (được nhuộm đỏ). Sau khi ngâm ủ hạt nảy mầm rất đẹp, ngày 1.12 tôi tiến hành gieo sạ. Tuy nhiên khi gieo xong loại giống có màu trắng phát triển bình thường, còn loại có hạt màu đỏ gieo xong cây không có rễ cứ lụi dần rồi chết.

Ruộng lúa của chị Thanh cứ chết dần chế mòn sau gần 1 tháng gieo xạ. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Chối đẩy trách nhiệm

Ông Thái Trọng Tuấn - Thôn trưởng thôn 5, xã Hòa Hải cho biết: Vụ sản xuất năm nay những hộ dân đăng ký mua lúa giống tại thôn thì khi gieo xong đều có vấn đề. Người dân đăng ký giống Nhị ưu 838 tại thôn và HTX dịch vụ nông nghiệp xã là nơi cung ứng giống. Nhưng giống lúa đợt này tỷ lệ nảy mầm và cây phát triển chỉ chiếm 10 - 20%, chỉ có rất ít thửa đạt trên 40%. Khi người dân thắc mắc thì HTX có trả lời là do Trung tâm Cung ứng giống cây trồng Hà Tĩnh thiếu giống lúa nên phải lấy lúa giống của Công ty Nam An tại Nghệ An.

Loại giống người dân đã mua về sản xuất nhưng phát triển kém. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Còn ông Nguyễn Văn Thinh - Trưởng thôn 6 nói: Lúc nhận giống lúa về chúng tôi cũng đã nghi ngờ về chất lượng giống rồi. Chúng tôi đã hỏi thì họ nói là giống lúa này đảm bảo chất lượng nên người dân chúng tôi mới yên tâm làm. Đúng là khi ngâm ủ tỷ lệ mọc mầm thấp, sau khi gieo cây lúa không phát triển được. Hiện nay chúng tôi đã báo cáo với xã và HTX rồi, họ nói sẽ mời đơn vị cung ứng về để kiểm tra.

Những ruộng lúa sau hơn chục ngày gieo nhưng cây không phát triển được. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Minh - chủ tịch UBND xã Phương Điền nói: Địa phương chúng tôi hàng chục năm nay chỉ sản xuất giống lúa Nhị Ưu 838. Vừa qua người dân có đăng ký mua giống qua HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã. Trung Tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi (TTƯ DKHKT&BVCTVN) huyện Hương Khê là đơn vị đưa giống về. Trung tâm ứng dụng lại lấy giống của Công ty CP Giông cây trồng Nam An.

Toàn xã Phương Điền mua hơn 3,4 tấn lúa giống Nhị Ưu 838. Lúc giống về HTX và người dân cũng đã tiến hành ngâm ủ thử thì lúc này hạt giống nảy mầm tốt. Tuy nhiên khi đưa vào sản xuất thì tỷ lệ phát triển lại chỉ đạt chưa đến 70%. Với những ruộng đang còn phát triển thì phải tiếp tục theo dõi và chờ đến khi thu hoạch mới đánh giá được.

Sau khi phát hiện sự việc chúng tôi đã báo cáo với TTƯ DKHKT&BVCTVN và Trung Tâm cùng với đại diện nhà cung ứng đã về làm việc tại địa phương. Nếu đổ lỗi cho thời tiết thì không đúng bởi vì thời điểm chúng tôi gieo trồng thời tiết nắng ấm. Hiện nay, những diện tích không đảm bảo đã được cấp giống lúa bổ sung để gieo lại. Trên địa bàn xã phải gieo lại hơn 5,8 ha.

Tại xã Hòa Hải, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hòa Hải tự kết nối với Công ty Nam An để lấy giống lúa. Tuy nhiên khi phóng viên liên hệ với vị chủ nhiệm HTX để làm việc thì không được. Còn hai vị lãnh đạo xã xác nhận vừa rồi xã có nhận được phản ánh của người dân về chất lượng của lúa giống nhưng lại khẳng định lúa khi ngâm ủ không nảy mầm và lúc gieo không phát triển do người dân chứ giống không có vấn đề gì?! Tuy nhiên người dân gieo lúa đã hơn 10 ngày và đã phản ánh sự việc với lãnh đạo xã và HTX nhưng đến nay Công ty cung ứng giống vẫn chưa có người về để kiểm tra.

"Lúa khi ngâm ủ không nảy mầm và lúc gieo không phát triển là do người dân chứ giống không có vấn đề gì"?! - ông Phạm Đình Thái - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hải.

Qua làm việc với TTƯ DKHKT&BVCTVN huyện Hương Khê được biết: Vụ sản xuất Đông xuân 2018, Trung tâm ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP giống cây trồng Nam An thuộc Công ty Giống cây trồng Miền Nam mua 10 tấn lúa giống Nhị Ưu 838 để cung ứng cho người dân các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Phúc Đồng.

Làm việc với phóng viên Dân Việt, ông Trần Hoài Sơn - Phó Giám đốc TTƯ DKHKT&BVCTVN huyện Hương Khê khẳng định: “ở đây là do dân chứ lúa giống không có vấn đề gì. Diện tích phải gieo lại chỉ khoảng hơn 2 ha”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.