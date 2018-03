Châu Việt Cường bị tạm giữ điều tra, giới ca sĩ, vợ và bầu show nói gì?

(Dân Việt) Sau thông tin nam ca sĩ bị cơ quan công an tạm giữ, vợ và một vị bầu show chuyên sắp sếp show cho Châu Việt Cường đã có những chia sẻ đầu tiên.

Chiều 5.3, thông tin ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái đã được đưa lên các mặt báo. Cơ quan công an phường Cống Vị quận Ba Đình, TP Hà Nội xác thực thông tin trên là có thật.

Trả lời cho một trang báo mạng, vợ ca sĩ Châu Việt Cường là chị Ngọc Anh cho biết: "Hiện tại công an đang tạm giữ 4 người để điều tra. Hiện trường có 5 người, 1 người chết. Công an cũng đang xác định nguyên nhân vụ việc". Hiện tại, vợ của nam ca sĩ cũng đã có mặt tại Công an phường Cống Vị để chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an.

Nam ca sĩ Châu Việt Cường

Khi đọc thông tin này trên báo, khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nam ca sĩ Châu Việt Cường bất ngờ. Một bầu show chuyên sắp xếp chương trình cho Châu Việt Cường (nhân vật xin được giấu tên) cho biết: "Tôi đã quen Cường nhiều năm, vì có nhiều mối quan hệ với các hội chợ, chương trình ca nhạc ở các tỉnh miền Bắc nên có hay book show cho Châu Việt Cường và nhiều đồng nghiệp khác. Về chuyên môn thì không nói, vì Cường có giọng hát cũng được.

Tuy nhiên tính tình của Cường thì ngông lắm. Châu Việt Cường là một người rất ăn chơi, sống bạt mạng và khó kiểm soát. Việt Cường không phải là một người thuần tính, có thời gian cậu ấy còn "bay lắc" nữa". Một số người bạn chơi với Cường từng khuyên bảo cậu ấy nên chăm chú vào sự nghiệp, không sống bản năng nữa. Có thời gian, cậu này đã "tu" rồi. Không hiểu vì sao mà lại xảy ra cơ sự như báo chí vừa thông tin".

Trước đó, Khắc Việt, Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Chấn Huy cũng từng chia sẻ về nam ca sĩ gốc Thanh Hoá và cho rằng anh này có cuộc sống buông thả, thiếu học... Khắc Việt cho biết anh từng chơi và quen với Cường từ lâu nên hiểu rất rõ tính tình của nam ca sĩ "thị trường" này. Khắc Việt cho rằng Cường sống buông thả, thiếu học thức và vẫn "còn non".

Nói về việc Khắc Việt chê Châu Việt Cường sống buông thả và vô học, Lâm Chấn Huy cho rằng, mình không biết quá nhiều về Châu Việc Cường để bình luận. Tuy nhiên, mỗi người đều có những tốt, xấu, chỉ có điều là biết điều tiết cảm xúc và suy nghĩ để tránh những điều không hay xảy ra. Lâm Chấn Huy cho biết, thời mới quen, Châu Việt Cường là người rất biết tiếp thu ý kiến, ham học hỏi. Lâm Chấn Huy cũng chia sẻ chỉ cần nói là hát chưa tốt, Châu Việt Cường có thể học hát cả đêm.

Còn về phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh từng bị Châu Việt Cường tố chèn ép, giành mic của mình trên sân khấu. Bình luận về vấn đề này, Đàm Vĩnh Hưng từng cho rằng đang bị lợi dụng tên tuổi để nổi tiếng và từ chối nói thêm về Châu Việt Cường.

Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội . Với sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và "ông bầu" của công ty Vĩnh Thuyên, Châu Việt Cường đã từng vào Nam và cho ra mắt album thứ 3. Anh từng biết đến với nhiều ca khúc nhạc trẻ như: "Liều thuốc yêu", "Bạc trắng tình đời", "Nước mắt chảy tuôn", "Tình chết"...