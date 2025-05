Pháp luật

Ngày 20/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (còn gọi là Minh "cháy", mang 2 lệnh truy nã).