Cư dân mạng phẫn nộ vụ chân dài mặc "thiếu vải" tạo dáng bên U23 VN

(Dân Việt) "Thô thiển, rẻ tiền, xúc phạm từ đội tuyển cho đến người hâm mộ. Thậm chí, xúc phạm cả chính khách hàng của họ..." là một trong những ý kiến cư dân mạng đưa ra sau hình ảnh dàn chân dài mặc "kiệm vải" trên chuyên cơ chở U23.

Dàn người đẹp trên chuyên cơ tạo dáng kém duyên chở đội tuyển U23 bị cộng đồng "ném đá".

Khi người dân cả nước đang vui mừng đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau khi đạt thành tích xuất sắc tại U23 Châu Á thì trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh dàn chân dài mặc trang phục hở hang góp mặt trên chiếc chuyên cơ chở đội tuyển khiến cộng đồng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Theo dõi clip, hình ảnh dàn chân dài mặc đồ "thiếu vải" nhiều cầu thủ có mặt người ngại ngùng, người cúi đầu khiến fan bức xúc. Không ít người đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc phẫn nộ. "Toàn Việt Nam đón U23 VN bằng tình yêu và tự hào dân tộc. Không phải bằng tình dục! Các bạn đang phản bội lại chúng tôi! stop! or we stop you! Giá rẻ khác với rẻ tiền. Hình ảnh trên máy bay đón đoàn về của hãng hàng không in ảnh đội U23 VN. Các cầu thủ đều ngượng và trong clip các cháu không hề hào hứng. Một số cúi mặt. Các cháu hiểu khi nào và lúc nào! Các cháu rất thông minh!" - Facebooker Trần Vũ Hoài bày tỏ.

Đồng quan điểm trên, facebooker Thanh Thảo nhận định: "Phản cảm. Cả nước đang tưng bừng đón U23 thì hàng không chọn người lố bịch như này không đẹp tí nào".

Trên trang facebook cá nhân, MC Mỹ Linh cũng thể hiện thái độ chê bai hãng hàng không. "Chán nhỉ! Cứ đang yên đang lành thì có thứ ẩm ương phá đám. Vietjet thô thiển, rẻ tiền, xúc phạm từ đội tuyển cho đến người hâm mộ. Thậm chí xúc phạm cả chính khách hàng của họ. Kiểu PR này cho thấy góc nhìn coi thường một cách sâu xa về người có thu nhập thấp, chọn hàng không giá rẻ làm phương tiện. Như thầm nghĩ "ít tiền hẳn phải ngu ngốc". Khách đi hàng không giá rẻ không đồng nghĩa với rẻ tiền, không đồng nghĩa với không hiểu thế nào là phản văn hoá. Không thể hiểu được! Cái trò giẻ rách, phi thẩm mỹ, vô văn hoá và cổ xuý cho quan niệm suy đồi rằng cơ thể phụ nữ là thứ có thể mua vui, sao lại tồn tại ở một doanh nghiệp mà người đứng đầu nó là phụ nữ và vẫn được ca ngợi rằng thông minh tài giỏi. Kỳ lạ!".

Cộng đồng mạng "rần rần" chỉ trích trang phục và hành động kém duyên của dàn chân dài trên chuyến bay đội tuyển U23 Việt Nam.