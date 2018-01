Gái trẻ khỏa thân ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng gây phẫn nộ

(Dân Việt) Hình ảnh cô gái hồn nhiên thay quần áo giữa phố mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng bị chỉ trích dữ dội.

Cổ động viên sung sướng khi U23 Việt Nam chiến thắng Người hâm mộ đã có một đêm vỡ òa khi U23 Việt Nam làm nên lịch sử, giành tấm vé vào vòng bán kết giải U23 châu Á. Cả triệu trái tim hướng về màn hình, hồi hộp theo dõi từng pha sút luân lưu rồi hò hét đến khản cổ khi các cầu thủ nước nhà chiến thắng chung cuộc. Vì có quá nhiều cảm xúc nên cách ăn mừng của người hâm mộ cũng đặc biệt. Người lớn, trẻ em, nam thanh nữ tú ùa ra đường hòa vào không khí sôi động, ăn mừng cho trận cầu lịch sử của Việt Nam. Khoảnh khắc ấy, khiến bất cứ ai dù chứng kiến trực tiếp hay xem qua màn hình cũng rưng rưng xúc động. Trên đường phố xuất hiện hình ảnh phản cảm thế này Thế nhưng, có một kiểu ăn mừng khác, phản cảm và lố bịch đến mức nhận phải hàng nghìn bình luận chỉ trích của dân mạng. Đó là dàn gái trẻ tụ tập thành nhóm giữa đường phố và hồn nhiên cởi đồ ăn mừng. Clip ghi lại cảnh này được phát tán rộng rãi ngay đêm 20/1. Trên tuyến phố đông đúc người hâm mộ, một nhóm nữ cổ động viên ăn mặc mát mẻ, tụ tập thành một nhóm hò reo vui mừng. Chuyện sẽ không có gì nếu như một người trong số đó không xuống xe, cởi áo nhảy nhót, để lộ hình ảnh phản cảm. Không chỉ vậy, họ còn hồn nhiên nô đùa và giúp đỡ nhau thay đồ chốn đông người. Những cổ động viên quá khích này bị chỉ trích dữ dội Giữa rất nhiều hình ảnh đẹp của người hâm mộ khi ăn mừng U23 Việt Nam làm nên lịch sử, những hình ảnh trên được xem là phản cảm, lố bịch và bị chỉ trích dữ dội. Dân mạng thậm chí còn tìm vào tận trang Facebook cá nhân của cô gái cởi áo ăn mừng để lên án. “Cổ động viên có nhiều loại và đây là loại không xứng đáng nhất. Làm mất cả hình ảnh của cổ động viên chân chính”, một nick name bình luận. “Đây gọi là đú đởn ăn theo chứ không phải ăn mừng. Vui thôi chứ vui quá kiểu này tốt nhất đừng ra đường nữa”, một nick name khác chỉ trích.

