Giữ hoa đào tươi lâu, nở đẹp suốt Tết cần chú ý điều này

(Dân Việt) Ngày Tết, hầu hết các gia đình đều cẩn thận chọn cho mình một cành đào đẹp, mang mùa xuân vào nhà. Muốn giữ hoa tươi lâu, nở đúng dịp Tết, bạn phải lưu ý những điều này.

Hoa đào tượng trưng cho mùa xuân. Một cành đào đẹp, đầy đặn, nở rộ đem lại sự rực rỡ trong gia đình ngày Tết, báo hiệu một năm mới ấm no, sung túc, may mắn. Do đó, ai cũng muốn chọn cho mình một cành đào đẹp, giữ được đào tươi lâu, nở đều. Để giữ dược đào tươi lâu và nở đẹp, bạn cần lưu ý ngay từ lúc chọn đào, đốt gốc hay vị trí cắm.

Một cành đào ngày Tết nở rộ có ý nghĩa đem lại sự sung túc, thịnh vượng cho gia đình

Chọn đào tươi, mới cắt

Tiêu chí đầu tiên khi chọn mua đào là cần nhìn tổng thể toàn cây. Ví dụ cây khoẻ mạnh, tán đều, răm (cành nhỏ) đều, nhiều nụ, có lộc. Tiếp đến phải quan sát gốc cây xem cây già hay non, bao tuổi. Thông thường đào gốc già từ 3 năm tuổi trở lên thân cây cà gốc sần sùi, răm lên nhiều, khoẻ. Với gốc đào già hoa sẽ thắm cánh, dày và đẹp hơn rất nhiều.

Chọn cây gốc to, khỏe, nhiều dăm, nhiều lộc

Loại đào này thường ra ít hoa, lớp hoa này gối lớp hoa khác không như đào non, lúc bung nụ là bung hết vì vậy chơi không được lâu bằng đào già. Có những cây đào già, nhiều nụ, người mua có thể chơi được tới 2 tháng, kể từ lúc cây ra hoa.

Khác với chọn đào cây, việc chọn đào cành có vẻ đơn giản hơn. Khi chọn, bạn chỉ cần quan sát các lớp nụ xem có nhiều không, hoa có thắm, dày cánh không. Ngoài ra, cũng cần để ý đến tán đào xem có lệch, răm có đều và đẹp không. Với những cành đào già lớp dăm nhìn cứng cỏi, khoẻ mạnh, có màu ngà nâu đen.

Cắm đào nơi nhiều ánh sáng

Đào cành mang về, bạn nên cắm ngay vào nước. Có thể cắt gốc để vết cắt mới đảm bảo nước được lưu thông, dẫn lên nuôi cành đào. Có người đốt gốc đào để ngăn chặn nhựa đào chảy ra, giữ chất dinh dưỡng để nuôi đào lâu hơn. Tuy nhiên, bạn phải rất cẩn thận khi đốt gốc vì nếu đốt quá kỹ, các mạch dẫn nước của cành đào sẽ bị bịt kín lại, đào không dẫn được nước sẽ héo nhanh chóng.

Hoa đào đang là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này

Với cây đào, quất hay bất cứ cây cảnh nào người chơi cũng phải chú ý, không đặt cây trong phòng tối, không có ánh sáng và không khí. Để cây, hoa đẹp người dùng phải tưới nước. Lượng nước tưới là vừa đủ làm đất ẩm.

Đặc biệt, đào quất rất kỵ điều hòa nhiệt độ.

Với thời tiết lạnh như Tết năm nay, nhiều nhà bật điều hòa sưởi ấm. Nếu đặt hoa đào dưới máy điều hòa thì hoa sẽ héo sau 2-3 ngày. Do đó, người chơi hoa nên đặt hoa đào ở nơi thoáng khí, nhiều ánh sáng, thường xuyên giữ cho lọ cắm đào có nhiều nước. Đào rất hút nước nên dù bạn cắm vào lọ to cũng nên nhớ kiểm tra mực nước, tránh nước cạn.

Còn hoa đào cây thì nên tưới nước vừa đủ, sờ đất ẩm là được. Thêm vào đó, nếu đặt trong phòng thì định kỳ 2-3 ngày người dùng phải mang cây ra ngoài để phơi sương cho cây tươi, quang hợp.

Bạn có thể thả vào lọ hoa 5 viên B1 để có thêm dinh dưỡng nuôi hoa. Bạn có thể dùng ngay loại dành cho người uống hoặc mua loại B1 chống sốc cho cây có đủ dinh dưỡng hơn. Kali cũng là thành phần bổ sung giúp cung cấp thêm dưỡng chất cho cành đào tươi khỏe.