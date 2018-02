Hương Giang Idol đăng ảnh trễ nải, khoe trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

(Dân Việt) Hương Giang không chỉ xinh đẹp mà con tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh cực ấn tượng trong phần giao lưu với ngôi sao Diana Flipo của Thái Lan.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hương Giang Idol đã đăng tải hình ảnh cô chụp ảnh cùng Hoa hậu chuyển giới tới từ Thái Lan YoshiRinrada và Brazi Izabele Coimbra. Điều khiến nhiều người chú ý là rõ ràng nhan sắc của Hương Giang Idol có phần hoàn hảo hơn hai người đẹp còn lại. Đặc biệt, cô còn khéo léo kéo áo hở vai để khoe trọn vòng 1 căng đầy khiến nhiều người không thể rời mắt.

Thần thái của Hương Giang Idol có phần nhỉnh hơn so với hai người đẹp "hạt giống" tới từ Thái Lan và Brazil.

"Cả ngày hôm nay từ 4h sáng tới giờ chưa đc nghỉ. Ăn chẳng dám ăn sợ không mặc vừa đồ, chúng mình vẫn phải tươi tắn lắm, Giang vừa trả lời phỏng vấn cùng celeb Diana của Thái Lan, các thí sinh được quyền chọn ngôn ngữ nước mình hoặc tiếng Anh để trả lời, vì muốn bạn bè nhiều nước biết tới Việt Nam hơn nên Giang đã chọn tiếng Anh để bạn bè quốc tế có thể nghe được, cảm ơn cả nhà đã đồng hành vất vả!"- Hương Giang Idol chia sẻ.

=> Đoạn clip Hương Giang Idol trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát:

Cô tự tin nói chuyện với Diana khiến mỹ nhân nước này phải thán phục. Khi được hỏi: "Bạn đã tham gia nhiều cuộc thi ở nước bạn. Và hôm nay bạn đến với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, lý do vì sao?", Hương Giang đã bất ngờ hỏi ngược lại host: "Tôi hỏi bạn một câu được chứ? Giả sử trong tương lai, những đứa con của bạn muốn được chuyển giới, bạn sẽ làm gì?". Host Diana trả lời: "Tôi sẽ ủng hộ, bằng mọi cách?" và Hương Giang đã có chia sẻ đầy thuyết phục: "Lý do nằm trong câu chuyện của tôi. Bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng. Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt.

Hương Giang Idol tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới, khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình. Tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới. Bởi ở Thái Lan, những người chuyển giới đều rất tuyệt vời và tốt bụng".

Ngay lập tức, host Diana đã thốt lên: "Bạn thực sự tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ cho bạn trong cuộc thi này".

Ngày 24.2 vừa qua, Hương Giang đã lên đường sang Thái Lan để gặp gỡ tất cả các thí sinh trong khuôn khổ Miss International Queen Pageant (Hoa hậu chuyển giới Quốc tế). Cuộc thi này sẽ bao gồm tất cả các phần thi như những đấu trường sắc đẹp bình thường từ trang phục truyền thống, dạ hội, ứng xử, các hoạt động thiện nguyện, thể thao, tài năng. Thí sinh đăng quang cũng sẽ làm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm như ở các cuộc thi Hoa hậu khác.