Mai Thỏ, Linh Miu nóng bỏng xuống phố ăn mừng U23 chiến thắng

(Dân Việt) Hai "hot girl ngực khủng" phấn khích hết nấc khi xuống phố ăn mừng U23 Việt Nam vào chung kết.

Mai Thỏ nóng bỏng xuống đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng Người hâm mộ cả nước đã có một đêm không ngủ khi U23 Việt Nam chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar, giành vé vào trận chung kết lịch sử của giải U23 châu Á. Hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, cờ đỏ sao ràng cùng tiếng hú hét ngập trời. Ngay cả những người nổi tiếng cũng không kìm được mà hòa vào dòng người đang vui mừng bất tận đó. Nổi bần bật trên phố của “hot girl ngực khủng” Mai Thỏ và “hot girl chuyên đóng cảnh nóng” Linh Miu. Hai nàng hot girl từng là “hiện tượng mạng xã hội” ăn vận gợi cảm, má dán cờ đỏ sao vàng, đầu quấn băng rôn “Tôi yêu Việt Nam” hừng hực khí thế ăn mừng. "Tối nay em Mai thỏ sẽ thực hiện đúng lời hứa hôn tất cả các anh Hải, anh Thanh Bonus thêm anh Dũng, anh Trường", Mai Thỏ mừng rỡ viết trên trang cá nhân Cô nàng hớn hở cùng bạn bè đi "bão" sau trận đấu Mai Thỏ hào hứng như bất cứ người hâm mộ nào Diện áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người đông đúc trên phố Linh Miu cũng gợi cảm xuống phố ăn mừng Và không quên khen ngợi thần tượng "Nguyễn Quang Hải" trên trang cá nhân Gợi cảm và phấn khích hết nấc.

