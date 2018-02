Ngẫu hứng cất tiếng hát ở Hồ Gươm, cô gái bất ngờ nổi tiếng

(Dân Việt) Không cần dàn âm thanh cầu kỳ, chỉ ngẫu hứng cất tiếng hát, cô gái cũng khiến bao người ngoái lại nhìn.

Clip cô gái khoe giọng hát ngọt ngào đầy ngẫu hứng tại Bờ Hồ

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip 4 phút ghi lại cảnh một cô gái xinh đẹp hát bên Hồ Gươm. Không trang điểm cầu kỳ, không cần dàn âm thanh hoành tráng, chỉ với tiếng đàn nguyệt réo rắt của cụ ông bên hồ, giọng hát ngọt ngào của cô gái khiến bao người phải ngoảnh lại.

Cô nàng thể hiện ca khúc “Làng quan họ quê tôi” một cách đầy ngẫu hứng. Với giọng ca ngọt ngào, cao vút của cô gái, ca khúc truyền thông được thể hiện một cách tròn trịa trong sự ngỡ ngàng của dân mạng.

Cùng với tiếng đàn nguyệt mộc mạc, An Nhiên say sưa hát

Được biết, cô gái trong clip tên là Hoàng An Nhiên, sinh năm 1995. Sinh ra tại miền quan họ Bắc Ninh, lại là sinh viên khoa Thanh nhạc, trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, không quá khó hiểu khi cô nàng thể hiện ca khúc “Làng quan họ quê tôi” nuột nà đến thế.

An Nhiên chia sẻ, ca khúc trên được cô thể hiện ngẫu hứng trong một lần đi dạo Bờ Hồ. “Mình thấy ông cụ chơi đàn nguyệt say mê mà lại ít người để ý. Ông chơi đàn rất mộc, mình rất thích nên dừng lại hát góp vui, không ngờ lại có nhiều người đứng xem và quay clip. Mãi đến gần đây mình mới biết clip đó lan truyền trên mạng”, An Nhiên nói.

Hoàng An Nhiên là cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô nàng đam mê ca hát từ nhỏ nên quyết tâm thi vào trường nhạc để được đào tạo bài bản. An Nhiên hy vọng tương lai trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, truyền tải cảm hứng sống qua tiếng hát.

