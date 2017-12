"Bí ẩn" 2 người bị phong tỏa tài sản cùng ông Vũ 'nhôm'

(Dân Việt) 2 trong 4 người vừa bị cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đề nghị TP Đà Nẵng phối hợp phong tỏa tài sản hiện vẫn trong "vùng bí ẩn"...

Sáng nay, trao đổi với PV Dân Việt - Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, hiện Công an Đà Nẵng chưa thể cung cấp thông tin về 2 trong số 4 người vừa bị Bộ Công an đề nghị TP Đà Nẵng phối hợp phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, Hải Châu. Đà Nẵng) vừa bị khởi tố.

Nhà 82 Trần Quốc Toản (Hải Châu - Đà Nẵng) của ông Vũ nhôm

PV Dân Việt đặt câu hỏi: "Liệu có phải 2 cái tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ trong công văn của Bộ Công an và ông Vũ "nhôm" là 1 như nhiều đồn thổi của dư luận?". Trả lời, Đại tá Lê Văn Tam cho hay, mọi thông tin hiện nay nên hỏi từ cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an, phía Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp.

Trước đó, liên quan đến vụ án "Làm lộ bí mật nhà nước tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác", ngày 25.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã có công văn (1342/ANĐT-P5) đề nghị TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát, xác minh các tài sản là bất động sản trên địa bàn thành phố đăng ký sở hữu chủ, gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 1975), Lê Văn Sáu (1975), Trần Đại Vũ (1975) và Nguyễn Thị Thu Hiền (1978).

Ngay sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các phòng ban liên quan đề nghị tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản của 4 cá nhân đăng ký chủ sở hữu trên.

Lô đất sô 16 Bạch Đằng có liên quan đến ông Vũ nhôm

Được biết, trong số 3 người liên quan trên, ngoài Nguyễn Thị Thu Hiền là vợ của ông Phan Văn Anh Vũ thì 2 người còn lại hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh.

Tại công văn của Bộ Công an ghi rõ ông Lê Văn Sáu, sinh ngày 5.1.1975, số CMND 201700179 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 8.4.2010. Ông Trần Đại Vũ sinh 19.05.1975, số CMND 201700779 do Công an TP Đà Nẵng cấp, không ghi ngày.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, một loạt dự án, nhà công sản mua bán có dấu hiệu bất minh ở Đà Nẵng đang được Bộ Công an điều tra đa số có liên quan đến ông Vũ "nhôm". Đơn cử như những dự án: Công viên An Đồn (2010), khu đô thị Habour Ville của Cty Đầu tư Mega (2008), khu đất tại đường 2/9 Phan Thành Tài (2012), dự án Phú Gia Coumpoud (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, 2007), khu du lịch nhà hàng – bar – cà phê và bến du thuyền phía Tây cầu Rồng (2015), dự án KĐT quốc tế Đa Phước (2008)… Ngoài ra, 31 lô đất có thể kể ra, gồm: 16,20,158, 100, 07 đường Bạch Đằng; 318, 57, 17 Lê Duẩn; 45, 47, 49 đường Nguyễn Thái Học…

Dự án KĐT Đa Phước được cho là nơi ông Vũ nhôm kiếm hàng trăm tỷ