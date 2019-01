Chồng của cô gái chết bí ẩn trong căng tin trường đã tử vong

(Dân Việt) Người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân Vũ Minh Quý (24 tuổi) tử vong tại hồ Nam Phương TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Quý là chồng của nạn nhân N.T.H (23 tuổi) tử vong trước đó tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng.

Chiều 2.1, đại tá Đinh Hữu Linh - Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, Cơ quan điều tra Công an TP.Bảo Lộc đang phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên tại khu vực hồ Nam Phương.

Chiều cùng ngày, một số người dân ở cạnh hồ Nam Phương (phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy nổi trên mặt hồ. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Hồ Phương Nam - nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Vũ Minh Quý (24 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). 5 ngày trước, anh Quý bỏ đi khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình. Trong lúc gia đình đang nỗ lực tìm kiếm và trình báo cơ quan công an trợ giúp thì nhận được hung tin từ cơ quan công an.

Hiện ơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin về cái chết bất thường của một phụ nữ trẻ. Cụ thể, ngày 8.12, anh vũ Minh Quý phát hiện vợ mình chết trong tư thế treo cổ tại căng tin của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng, trụ sở đóng tại TP Bảo Lộc. Vụ việc được cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, đến nay khi chưa có kết luận giám định pháp y thì gia đình của nạn nhân nhận thêm hung tin này.