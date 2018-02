“I am V” và hành trình mang tỏi Việt ra thế giới

(Dân Việt) Khởi nghiệp chỉ với 20 triệu đồng, nhờ đam mê, chịu khó cùng với sự động viên, ủng hộ từ gia đình, những chàng trai, cô gái 8X, 9X đã xây dựng được nhà máy sản xuất tỏi đen trị giá tiền tỷ. Đáng nể hơn, sản phẩm tỏi đen lên men “I am V” (Tôi là người Việt) đã được xuất như đi nhiều nước trên thế giới.

Gặp nhóm bạn thực hiện dự án hệ sinh thái “I am V”, chúng tôi khá ngạc nhiên bởi họ đều còn rất trẻ. Đó là Lê Minh Hồng Phúc (SN 1989, cử nhân quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng), Trần Minh Quang (SN 1986, thạc sĩ quản trị kinh doanh học ở nước ngoài về) và Chế Viết Vũ (SN 1991, cử nhân công nghệ sinh học, Cao đẳng Đức Trí, Đà Nẵng).

Các bạn trẻ thực hiện dự án “I am V” tham gia 1 chương trình khởi nghiệp. Ảnh: H.K

Trong đó, dù nhỏ tuổi nhất nhưng Vũ lại chính là người đặt nền móng đầu tiên cho dự án “I am V”. Quê Vũ ở Quảng Ngãi có tỏi Lý Sơn nổi tiếng, cùng với chuyên môn công nghệ sinh học, nên ngay từ sớm Vũ đã tự mày mò nghiên cứu cách làm tỏi đen. Vũ tìm đọc các tài liệu nghiên cứu về công nghệ lên men tỏi đen của các nước và rút ra kết luận tỏi lên men chịu ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và một phần áp suất. Do đó Vũ thử lấy nhiệt độ cao từ bóng đèn và độ ẩm từ ly nước để tác động lên tỏi. Vũ cũng so sánh việc làm tỏi đen từ tỏi Lý Sơn và tỏi Trung Quốc và kết luận rằng quá trình lên men tỏi có khác nhau.

Mất 3 năm, từ năm 2013 đến năm 2015 để thử nghiệm, Chế Viết Vũ đã tạo ra được tỏi đen từ cách lên men mới mẻ này. So với các phương pháp khác với chi phí đầu tư tốn kém, cách làm của Vũ cho hiệu quả kinh tế cao hơn và dễ đầu tư hơn. Tỏi đen do Vũ làm ra có màu sắc tươi sáng, phần cơ chất bên trong giữ được độ bóng, chắc, dày và tươi tắn, hình dáng bên ngoài khá đồng đều, bắt mắt. Còn vị tỏi làm ra ngọt, dễ ăn, mùi cũng dễ chịu. Xây dựng nền móng ban đầu xong, năm 2015 Vũ kết hợp với hai bạn trẻ Hồng Phúc và Minh Quang để đưa sản phẩm ra thị trường. Lúc ấy, cả Lê Minh Hồng Phúc và Trần Minh Quang đều đang là quản lý trong một tổ chức giáo dục với mức thu nhập đáng mơ ước. Khi được Chế Viết Vũ giới thiệu về dự án nghiên cứu sản xuất tỏi đen, không cần suy nghĩ Phúc và Quang quyết định bỏ việc đang làm để cùng hợp tác.

Quang chia sẻ, nhóm lấy tên dự án là “I am V”, tức “Tôi là người Việt”. Các bạn mong muốn khi thương hiệu được biết đến ngoài lãnh thổ Việt Nam thì đó là một niềm tự hào. Sau đó nhóm bạn trẻ quyết định chuyển hướng vào TP.HCM thay vì chỉ tập trung ở Đà Nẵng, rồi thành lập công ty để có tư cách pháp nhân. Dự án có nhà xưởng ở Bình Dương, văn phòng làm việc (trụ sở chính) ở TP.HCM và phòng nghiên cứu đặt tại Đà Nẵng với hai phòng chính là phòng nghiên cứu sản xuất và phòng kinh doanh.

Các thành viên đã huy động hàng tỷ đồng để thiết kế có 8 máy ủ tỏi với công suất 5-10 tấn cùng lúc với thời gian mỗi mẻ được ủ trong 60 ngày. Số lượng máy nhiều giúp nhóm có thể gối đầu sản phẩm, liên tục hoạt động hết công suất khi có đơn hàng lớn. Hiện “I am V” có hai loại tỏi đen là tỏi cô đơn lên men, có giá thành phẩm khoảng 1,9 triệu đồng/ký và tỏi nhiều nhánh lên men thành tỏi đen có giá thành sản phẩm khoảng 1,3 triệu đồng/ký. Mới đây nhóm cũng đã xây dựng thành công nhà máy sản xuất tỏi đen hiện đại tại Củ Chi với số tiền đầu tư gần 4 tỷ đồng.Nhờ vậy hoạt động của công ty được ổn định, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều hơn.

Đáng mừng hơn, sau thời gian đầu thử thách đầu ra của tỏi đen “I am V” dần ổn định. Sản phẩm tỏi đen đã vươn ra nước ngoài với việc xuất khẩu đường chính ngạch sang Pháp, Singapore, còn đường tiểu ngạch sang Canada, Mỹ, Úc. Chỉ tính riêng năm đầu tiên (năm 2016) các bạn đã xuất hàng chục tấn tỏi đen ra nước ngoài. Bên cạnh đó các bạn còn có hệ thống để phân phối tại một số tỉnh, thành phố trong nước. Từ khoảng chục đại lý ban đầu, hiện nhóm đã có hơn 100 đại lý tại TP.HCM và một chi nhánh tại Đà Nẵng, một số đại lý là nhà thuốc, siêu thị. Nhóm này cũng đang mở rộng thị trường phân phối ra các tỉnh phía Bắc.

Theo thống kê, hiện mỗi tháng nhóm bán được khoảng 300 kg tỏi đen với trị giá khoảng 500 triệu đồng, đạt lợi nhuận 150 triệu đồng. “Ban đầu nhóm đặt mẫu ở các điểm hàng, đặc biệt các chợ ở TP.HCM để tìm hiểu thị trường, đối tượng khách hàng và nhu cầu. Sau khi khảo sát, nhóm nhận thấy đối tượng tiềm năng là những người quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến thực phẩm sạch và có thu nhập nhất định. Sau đó, nhóm bắt đầu quảng cáo sản phẩm qua các kênh thông tin hoặc ký gửi cho đại lý bán online và offline. Hiện nay nhóm đã ký được các đơn hàng với đối tác nước ngoài. Tuy nhiên nhóm vẫn đang tìm những đối tác lớn trong và ngoài nước để khai thác hết năng lực sản xuất khoảng 30 tấn/tháng”, Hồng Phúc chia sẻ.